Kırk Hadis geleneği Mevlid-i Nebi Haftası'nda yeniden hayat buldu

Bugüne kadar düzenlediği sergilerle geleneksel hat sanatının birçok örneğinin tanıtılmasına destek olan Yıldız Holding, tanınmış hat üstadı Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından yazılan “Kırk Hadis” levhalarını Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda ziyarete açtı.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle, “el-emin; samimiyet ve güven” temalı hadislerden oluşan Kırk Hadis hat levhaları, 5 Şubat’a kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

Sergi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde, Hattat Hüseyin Kutlu tarafından klasik üslupla hazırlandı.

Sanat yönetmenliğini Hattat Hüseyin Kutlu’nun yaptığı, tezhip proje yönetmenliğini ise Şehnaz Özcan’ın üstlendiği sergide, yüzyıllar boyunca İslam kültüründe önemli bir yer teşkil eden Kırk Hadis geleneği yeniden hayat buldu. 18 hattat ve 21 müzehhibin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında, Kırk Hadis kitabının da tanıtımı yapıldı. Kitapta “Kırk Hadis” eserleri Türkçe, Arapça, Japonca, Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca, İngilizce, Farsça ve Almanca tercümeleri bulunuyor.

Hadisler müminlere kılavuzluk ediyor

Açılış töreninde söz alan Ali Ülker, bugüne kadar Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda geleneksel sanat eserlerine yer verdikleri çok sayıda etkinlik düzenlediklerine dikkat çekti.

Kırk Hadis sergisinde yer alan eserlerden bir tanesi.

Ali Ülker, “Yıldız Holding’in geleneksel sanatlara desteği Kırk Hadis Sergisi’yle devam ediyor. Mevlid-i Nebi haftası kapsamında ‘el-emin; samimiyet ve güven’ temalı Kırk Hadis Sergimizin açılışı için bir araya geldik. Öncelikle bu sergiyi Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda açmamızda öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı’na, eserleri sergilenen değerli hattat Hüseyin Kutlu ve öğrencileri ile müzehhibe Şehnaz Özcan ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Hepimizin bildiği gibi;

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Hadis-i Şerifler müminlere kılavuzluk eden en önemli kaynaklardan biri olagelmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v) ise en büyük kılavuz ve önderdir, hepimizin, özellikle de gençlerin kendisini rol model alması önemlidir. Sergimizde özellikle Peygamberimizin doğruluğundan ve eminliğinden şüphe duyulmayan, El–Emin özelliğinden bahseden hadisler yer alıyor.

Kırk Hadis sergisinde yer alan eserlerden bir tanesi.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en yararlı olandır”, “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar” ve “Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar: Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek” Hadis-i Şeriflerini örnek veren Ali Ülker, sözlerine şöyle devam etti:

Ali Ülker ve Hüseyin Kutlu

“Sergi gezildiğinde görülecek ki hem hat hem de tezhipleriyle bir şaheser olan bu eserler içerdikleri manalarla da gönüllere hitap ediyor, yolumuza ışık tutuyor”.

Eserlerin çoğunun kadın hattatlara ait olmasının da mutluluk verici olduğunu söyleyen Ali Ülker sözlerini şöyle tamamladı, “İnşallah, bu sergimizdeki eşsiz hat eserlerinin yansımalarıyla da kültür ve medeniyetimizin zenginlikleri üzerinde, mütevazı bir farkındalık sağlama şansına sahip oluruz”.

Önemli bir köprü görevi üstleniyor

Hattat Hüseyin Kutlu

Serginin Sanat Yönetmenliğini üstlenen Hattat Hüseyin Kutlu ise Peygamber Efendimiz'in kendi döneminde halkına model olduğunu belirterek, “Hz. Peygamberimiz(s.a.v)’e ahlâki prensipler vahiy ile bildiriliyor. O da bizzat kendisi yaşayarak çevresine örnek oluyor. Efendimiz günümüze de tüm insanlığa model olacak davranışları bizlere miras bıraktı. Bu nedenle Hadisleri her yıl sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Peygamber Efendimiz’in kıymetli sözlerinin halkla buluşturulmasında Kırk Hadis Sergisi bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Hadis-i Şerif’i geleneksel Türk-İslam sanatları ile buluşturan Kırk Hadis eserleri birbirinden değerli hattat ve müzehhiblerimizin hünerli ellerinden çıktı. Kırk Hadis kitabında hadislerin 10 dile tercümesi de yer alıyor. Böylelikle bu güzel mesajlar tüm dünyaya, tüm insanlığa ulaşıyor” dedi.

HAYAT Hadis ilmine kadın bakışı