Kırmızı broşlarla ateşkes çağrısı: Oscar'a Gazze damgası

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül töreninde "En İyi Film" ödülünü Oppenheimer, "En İyi Yönetmen" ödülünü bu filmin yönetmeni Christopher Nolan alırken hem dışarıda gerçekleştirilen Gazze gösterisi hem de ödül kazanan yönetmen Jonathan Glazer'ın "Gazze'de işgale tepki" konuşması geceye damga vurdu. ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi kadar Gazze'de yaşanan katliamlara tepkiler de dikkati çekti. Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı.

Mark Ruffalo

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPILDI

Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi. Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti. Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

Finneas O'Connell, Billie Eilish.

ÖDÜLLÜ YÖNETMENDEN DESTEK KONUŞMASI

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi. Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." ifadelerini kullandı. Törende ayrıca, kısa süre önce Rusya'da cezaevinde iken hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalnıy için de kısa bir anma videosu yayınlandı.

Oppenheimer gecenin galibi

Oscar gecesinde Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan 'Oppenheimer' filmi, 'En İyi Film' ödülünü kazandı. 13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Nolan, ilk kez Oscar heykeline uzanarak 'En İyi Yönetmen' ödülüyle büyük başarı elde etti. Filmde Oppenheimer'ı canlandıran İrlandalı aktör Cillian Murphy ise 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüyle büyük sevinç yaşadı. Oppenheimer'daki rolüyle dikkatleri çeken ve 'Iron Man' karakteriyle ünlenen Robert Downey Jr. ise ilk Oscar'ına 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüyle ulaştı.

Öne çıkan ödüller:

* En İyi Film: Oppenheimer

* En İyi Yönetmen: Chistopher Nolan – Oppenheimer

* En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

* En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy – Oppenheimer

* En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

* En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

* En İyi Film Müziği: Oppenheimer

* En İyi Sinematografi: Oppenheimer

* En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One











