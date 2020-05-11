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Hayat Kırmızı listedeydi Otomobil çarpınca telef oldu
AKTÜEL

Kırmızı listedeydi: Otomobil çarpınca telef oldu

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan oklu kirpi, bir aracın çarpması sonucunda telef oldu.

Haber Merkezi İHA
Oklu kirpi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alıyordu.
Oklu kirpi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alıyordu.

Afrika ve Akdeniz ülkelerinin yanı sıra Hindistan ve Nepal’de yaşayan oklu kirpilerin, Türkiye’de en çok görüldüğü illerin başında Kahramanmaraş geliyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede yer alan oklu kirpilerin sayıları, şehirleşme ve tarımsal ilaçların kullanımından dolayı gitgide azalıyor.

Nesli tükenmekte olduğu için avlanması da yasaklanan ve koruma altına alınan oklu kirpilerden biri, Ekinözü ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde araç çarpması sonucunda telef oldu.

Aşağı İçmeler mevkisinde yol kenarında oklu kirpiyi gören başka bir sürücü, kontrol etmek için durduğunda hayvanın öldüğünü anladı.

Yetkililer, nesli tükenme tehlikesi altında olması dolayısıyla avlanılması yasak olan oklu kirpilere karşı duyarlı olunmasını istediler.

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