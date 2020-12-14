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Hayat Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın Müslüman sözlerine polisten ders gibi yanıt
AKTÜEL

​Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt

Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt

Düzce'de, koronavirüs kısıtlamasında sokağa çıkan vatandaşın "Hayvan aldım geliyorum. Ağabey yemin ettik. Müslüman iseniz inanın" bahanesine "Görevimizi yapıyoruz. Müslümanlıkla uymanız gereken yasakları birbirine karıştırmayın" şeklinde yanıt veren polis, kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle şahsa ceza yazdı.

Haber Merkezi DHA
Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.
Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

Düzce'de polis ekipleri, D-655 kara yolu üzerinde yaptığı denetimde bir aracı durdurdu. Besicilik yaptığını söyleyen kişi, defalarca yemin ederek, "Hayvan aldım geliyorum. Yasak olduğunu bilseydim; vallahi sokağa çıkmazdım. Belgem evde kaldı. Ceza yazarak canımızı yakmayın. Ağabey yemin ettik. Müslüman iseniz inanın" dedi.

Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma
HAYAT
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den tokat gibi cevap: Boşuna zahmet edip yazma

MÜSLÜMANLIKLA YASAKLARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN

"Görevimizi yapıyoruz. Müslümanlıkla uymanız gereken yasakları birbirine karıştırmayın" diyen polis, bu kişiye idari para cezası uyguladı. Aynı uygulamalar sırasında inşaat çalışması için bir otele gittiklerini söyleyen 2 kişi de cezadan kaçamadı. Ayrıca aracın ön camında bulunan ve standart dışı cam filmleri de söktürüldü. Polis denetimlerini gören bazı araç sürücülerinin ise farklı yollardan geri dönerek kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs dinlemedi, parti düzenledi
OYNAT 00:59
Beyoğlu'nda Afrika uyruklular koronavirüs dinlemedi, parti düzenledi
Beyoğlu'nda bulunan gece kulübünde, koronavirüs önlemlerine rağmen Afrika uyruklu kişilerin parti verdiği ortaya çıktı. Polis tarafından basılan gece kulübünün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.


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