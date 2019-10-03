Hayat Kızı için yol açan babaya müjdeyi Haluk Levent verdi Borçları ödenecek
AKTÜEL

Kızı için yol açan babaya müjdeyi Haluk Levent verdi: Borçları ödenecek

Şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının bir hayırsever tarafından ödeneceğini bildirdi. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine destek veren Haluk Levent, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi AA
Ramazan Korkut ve kızı Gamze
Ramazan Korkut ve kızı Gamze

Şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da kızının okul servis aracına rahat ulaşabilmesi için 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarının ödeneceği müjdesini verdi.

Haluk Levent duyurdu

  • Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine destek veren Haluk Levent, kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının bir hayırsever tarafından ödeneceğini duyurdu.

Kızını okula gönderebilmek için veresiye yol yaptırdı
OYNAT 01:30
Kızını okula gönderebilmek için veresiye yol yaptırdı
Muğla'da, çiftci Ramazan Korkut, toprak dağ yolu bozuk olduğu için servis aracının evlerinin bulunduğu yere girememesi nedeniyle okula gitmekte güçlük yaşayan 6 yaşındaki kızı Gamze Korkut için 4 kilometrelik yolu stabilize hale getirtti. Artık okuluna rahatlıkla gidebilen küçük Gamze büyük sevinç yaşarken, maddi durumu iyi olmayan baba Korkut ise veresiye olarak 20 bin liraya yaptırdığı yolun parasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başladığını söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Haluk Levent, "Ankara'dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini, bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara'ya gittiğimde ona ve ailesine kahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba ile Haluk Levent telefonda görüştü

Baba Ramazan Korkut yaptığı açıklamada, "Haluk Levent telefonla aradı. Arkadaşların yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın ödeneceğini söyledi. Kendisi de bizi ziyaret edecekmiş. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ettim." dedi.

Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı: Parasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı
GÜNDEM
Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı: Parasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı

Kızı için 4 kilometrelik yol açtırmıştı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirmiş ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisinin eve ulaşması için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

  • Baba Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye 3 gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi." ifadelerini kullanmıştı.
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Kızı için yol açan babaya müjdeyi Haluk Levent verdi: Borçları ödenecek
Hayat

Kızı için yol açan babaya müjdeyi Haluk Levent verdi: Borçları ödenecek

Şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının bir hayırsever tarafından ödeneceğini bildirdi. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine destek veren Haluk Levent, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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