Hayat Kızının vatana sahip çıkmasının gururunu taşıyor
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Kızının vatana sahip çıkmasının gururunu taşıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koymak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle şehit olan Sevgi Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, kızının vatana ve bayrağa sahip çıkmasının gururunu yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Gülbeyaz Yeşilyurt
Gülbeyaz Yeşilyurt

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbeye karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Yanında bulunanlarla darbeci askerlere karşı mücadele eden Yeşilyurt, açılan ateş sonucu şehit düştü.

Üzüntülüler ama gururlular

Şehit Yeşilyurt'un Samsun'da yaşayan 71 yaşındaki annesi Gülbeyaz Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, kızının şehit olmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları sokağa davetinin ardından kızının köprüye gittiğini anlatan acılı anne, şöyle devam etti:

  • "Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet edince o da komşularıyla köprüye gidiyor. Biz de burada olayları televizyondan takip ediyorduk. Çocuklara, 'Ablanızı arayın o atılgandır. O da gider köprüye' dedim. Aradık, bir çocuk çıktı. 'Sevgi abla yaralı, hastaneye götürüyoruz' dedi. Sabah vefat haberini öğrendik. Ağladık sızladık. 'Vatan sağ olsun' dedik. Dört kızım vardı, biri şehit oldu. Vatan olmayınca hiçbir şey olmaz. Biri giderse diğeri doğar diye düşünüyoruz. Üzüntülüyüz ama gururluyuz. 3 yıl oldu sanki bugün olmuş gibi. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Ölene kadar seninle gider, hiç unutulmaz."

"Biz evlatsız dururuz da vatansız duramayız" diyen gözü yaşlı anne Yeşilyurt, "Gözü pekti, her yere atılırdı. Bir de Cumhurbaşkanı dedi ya, daha durmaz. Kader, ömür oraya kadarmış. Şerefiyle şehit oldu. Rabbim bize onun şefaatine nail eylesin. Vatan sağ olsun. İlla ki vatan olacak. Rabbim bayrağımızı indirmesin" ifadelerini kullandı.

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