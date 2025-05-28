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Klasik müziğe Lale Tara Sanat’tan burs

Klasik müziğe Lale Tara Sanat’tan burs

04:0028/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ENKA Sanat’ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimine destek amacıyla hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu’nun bu yılki başvuruları 2 Haziran’da başlayacak.

Başvurular “www.enkasanat.org” üzerinden 4 Temmuz’da saat 18.30’a kadar gerçekleş-tirilebilecek. Seçici kurulun ön değerlendirmesini geçen adaylar, 4 Ağustos’ta ENKA Oditoryumu’nda yapılacak mülakata davet edilecek.

Uluslararası arenada kendilerine yeni ufuklar açmayı hedefleyen, enstrüman branşında yetenekli genç sanatçıların eğitim hayatına önemli bir destek sağlayacak bursun seçici kurulunda, Bülent Evcil, Dilbağ Tokay, Fazıl Say, Gökhan Aybulus ile ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu yer alacak.



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