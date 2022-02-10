Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek" ifadelerini kullandı.
"E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak"
Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYOR
Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.
UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYOR