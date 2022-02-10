Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koca açıkladı: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor! Uzaktan sağlık hizmeti (USH) detayları neler?
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek" ifadelerini kullandı.

"E-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak"

Koca, "Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak. USH hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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