Konya'da yapay zeka yardımıyla "obruk duyarlılık haritası" oluşturuldu

Bu projeyle çok değerli iki tane teknik ve temel kılavuz oluşturulduğunu anlatan Tatar, "Çok değerli çalışmalarla Konya ilimize ait obruk duyarlılık haritası oluşturuldu ama esas iş bundan sonra başlıyor. Obruk oluşumlarının birçok farklı jeolojik, meteorolojik, farklı farklı faktörleri var. Bunları tetikleyen birtakım unsurlar var. Bunların ciddi bir bölümünün faylar boyunca geliştiğini görebiliyoruz." dedi.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılması gereken birçok farklı çalışma, uygulama olduğunu söyleyen Tatar, şöyle devam etti: "Bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var ama günün sonunda ne yaparsak da sonuçta o obrukların insan hayatını tehdit etmemesi, yerleşim yerlerimizi tehdit etmemesi gerekiyor. Ne yazık ki artık yavaş yavaş yerleşim alanlarımıza yakın kesimlerde de obruk oluşumlarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bu anlamda da özellikle bu projenin ikinci aşamasında, tehlikeli haritalarının oluşturulması, bunların üzerine risk haritalarının oluşturulması bütün bu jeolojik tehlikelerin Konya'yla ilgili ne kadar jeolojik tehlike varsa bütün bunların hepsinin imar planlarına işlenmesi son derece büyük önem taşıyor."