Görenler hayret etti: Çapı 30 metreyi aşan dev obruk yolu ulaşıma kapattırdı

Turistlerin ziyaret ettiği pirinç tarlalarını çevreleyen yol üzerindeki obruk, sadece yola değil yanındaki sulama kanalına da zarar verdi. Son zamanlarda yolun üzerinde göçüklerin oluştuğunu kaydeden yetkililer, sık sık meydana gelen hasarları zeminin sağlam olmamasına bağlıyor.

Ayrıca, sulama kanallarının da gevşek toprağı daha da dayanıksız hale getirdiği ifade ediliyor. Obruk nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yetkililer yolun rotasını değiştirmek için çalışma yürütüyor.