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KONYA

Konya yerel haberleri: Konya’da korkutan obruk

Konya’da korkutan obruk

Konya Karapınar Sırnık mevkiinde 30 metre derinliğinde 20 metre çapında bir obruk meydana geldi. Daha önce Karakuyu mevkiinde sık sık oluşan obrukların bu defa başka bir bölgede oluşması vatandaşlarda endişeye yol açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgedeki çiftçiler obruğun dibindeki suyun çekilmesinden sonra derinliğin daha net görüleceğini söyledi.
Bölgedeki çiftçiler obruğun dibindeki suyun çekilmesinden sonra derinliğin daha net görüleceğini söyledi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde 30 metre derinliğinde 20 metre çapında yeni obruk oluştu. İlçeye 15 kilometre mesafede Sırnık mevkiindeki boş arazide açılan yeni obruk bölgede yaşayanları tedirgin etti. Obruk, stabilize yolla 2 kişiye ait mısır tarlalarının bir bölümünü ne içine aldı.

SÜRÜCÜ GÖRDÜ

İlçenin Karakuyu mevkiinde sık sık oluşan obrukların ardından bu defa başka bir bölgesinde obruk oluşması vatandaşlarda endişeye yol açtı. Obruk oluştuğu sırada mısır tarlasında hasat yapan biçerdöver sürücüsü toz bulutlarının yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan inip bölgeye vardığında 20 metre çapında altı su dolu 30 metre derinliğindeki obruk ile karşılaştı ve çevredekilere haber verdi.

TEDİRGİNLİK BAŞLADI

Aynı yerde çiftçilik yapan Kenan Bozkurt, bu bölgede ilk defa bir obruk oluştuğunu söyledi. Pancar sökümünden yeni geldiğini anlatan Bozkurt, “Sesler geldiğini duydum ama obruk olduğu hiç aklıma gelmedi. Çöken yerde kamyon, traktör ve başka araçlar da geçiyordu. Yoldan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar obruğu görünce korkmuşlar. Aslında tedirginlik bizde de başladı” diye konuştu.

GÜNDÜZ OLMASI SEVİNDİRİCİ

Sırnık mevkisinde çiftçilik yapan Oğuz Barutçu ise Karapınar’ın dört bir tarafında obruklar oluştuğunu ve emniyette olmadıklarını söyledi. Daha önceleri bulundukları mevkide obruk belirtisinin olmadığını aktaran Barutçu, şöyle konuştu: “Büyük bir gürültü ile obruk oluşmuş. Obruklara alıştık. Yakın tarlada hasat yapılıyordu. Bu alanda da birkaç güne hasat başlayacaktı. Gündüz saatlerinde obruk olması sevindirici. Zira gece olsa yoldan araçlar geçse facia olurdu.”

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