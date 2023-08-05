Koronavirüs cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete'de

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya kabus dolu yıllar yaşatan koronavirüs nedeniyle 100 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. Salgının zirve yaptığı dönemlerde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla 81 ilde sıkı tedbirler alınırken başta maske zorunluluğu ve sokağa çıkma yasakları uygulandı, yasaklara uyulmadığı takdirde ceza kesildi. Pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan itiraz geçtiğimiz aylarda karara bağlandı.





Başvuru formu Resmi Gazete'de yayımlandı

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan idari yaptırımlar kapsamında tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verilecek başvuru formu Resmi Gazete ekinde yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan tebliğde koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi. Salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı.

"Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün AYM tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.