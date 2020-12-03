Koronavirüs gerekçesiyle kendisinden alınan oğluna kavuşan Cemile hemşire: Adalet yerini buldu

Cemile- Mehmet Atakan Deniz çifti, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Mahkeme, dava sürecinde, çiftin 5 yaşındaki oğlunun velayetini geçici olarak anne Cemile Deniz’e verdi. Ancak Mehmet Atakan Deniz, 13 Temmuz’da mahkemeye başvurarak, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu, sürekli evlere girip çıktığını, salgın nedeniyle çocuğunun ağır risk altında olduğunu iddia ederek, velayetin kendisine verilmesini istedi. Baba Deniz, mahkemeye verdiği dilekçesinde, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuk. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme de çocuğun velayetini anneden alarak, babaya verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, “Geçici velayetin babaya verilmesi çocuğun yüksek yararına olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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HAYAT Koronavirüs nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayetini alan baba: Kronik hastalığı var sağlığını düşünüyorum

ARA KARARLA ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Anne Cemile Deniz, avukatı İrfan Demir aracılığıyla karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ordu 2’nci Aile Mahkemesi, psikolog ve pedagoglardan oluşan bilirkişi heyetinden rapor istedi. Bilirkişiler, anne-babanın ayrı ayrı yaşadıkları ortamları inceleyip, çocukla bir araya geldi. Heyet, görüşmeler sonunda hazırladığı raporu mahkemeye sundu. Bilirkişi raporunu inceleyen Ordu 2’nci Aile Mahkemesi verdiği ara kararla annenin itirazını kabul etti. Velayeti babadan alarak yeniden geçici süreliğine anneye verdi. Küçük çocuk da kararın ardından babadan alınarak, anneye teslim edildi.

‘BU SONUCU BEKLİYORDUM, ÇOK MUTLUYUM’

Oğluna kavuşmanın sevincini yaşayan Cemile Deniz, “Bu süreç uzamadığı için çok mutluyum. Başta çocuğumun çok fazla etkilenmemesi beni mutlu etti. Kararı ilk öğrendiğim zaman şaşırmadım. Zaten bu sonucu bekliyordum. Bundan da emindim. Fakat böyle bir haksızlıkla mesleki anlamda böyle bir olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten çok yıprattı. O dönemde yaşadıklarım beni üzdü. Gereksizdi bana göre. En azından sağlık ekibi olarak gerçekten çok kuvvetli bir ağ oluşturduk. Şunu anladım ki insanlar bu durumda yalnız değil. Çok sağ olsunlar tanıdığım, tanımadığım insanlar bana çok destek verdi. Hep yanımda olduklarını hissettirdiler. Çok mutluyum. Benim için önemli olan çocuğumun etkilenmemesiydi. Yanlış alınan kararın düzeltilmesinden çok mutluyum” dedi.

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