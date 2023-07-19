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Koronavirüs izninde kim cezaevine dönecek? Yeni uygulama yarın başlıyor

Koronavirüs iznindeki hükümlüler, 20 Temmuz'dan itibaren durumlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek.

12:47 . 19/07/2023 Çarşamba
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Koronavirüs iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz’da başlanacak. Yeni düzenlemenin uygulama esaslarını ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü belirledi.

Buna göre koronavirüs izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz'dan itibaren e-Devlet'teki Adalet Bakanlığı'nın "hükümlü infaz bilgileri sorgulama" ekranından öğrenebilecek. Hükümlülerin cep telefonlarına da bilgi mesajı gönderilecek.

Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıldan az süre kalan hükümler için de yeni bir düzenlemeye gidildi. 31 Temmuz itibarıyla covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek kalan süre denetimli serbestlikle infaz edilecek.

İnfaz hakimliklerince denetimli serbestlik kararı verilen hükümlüler, 5 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüklerine müracaat etmezlerse açık ceza infaz kurumuna gönderilecekler. Öte yandan açık cezaevlerine dönmeleri gerekenlerin de cezaevlerine dönüşleri 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.



#Hapishane
#koronavirüs
#izin
#Denetimli serbestlik
#cezaevi
#Adalet Bakanlığı
27 dakika önce
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