Hayat Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof Dr Orhan Kural kimdir?
AKTÜEL TÜRKİYE

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural kimdir?

Son dakika haberine göre Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti. Aralık ayının başından beri yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Prof. Dr. Orhan Kural, ckoronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 28 Kasım'da hastaneye kaldırılan Orhan Kural, 9 Aralık günü yoğun bakım ünitesine alındı. Orhan Kural, sigarayla mücadelesiyle de biliniyordu. Peki Orhan Kural kimdir, Orhan Kural kaç yaşında hayatını kaybetti? Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti. Farklı farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı olan Orhan Kural, bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı polemik ile de gündeme gelmişti. 9 Aralık'tan beri yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Prof. Dr. Orhan Kural'ın hayatını kaybetmesinin ardından 'Orhan Kural kimdir?' sorusu araştırılan konular arasında yer aldı.

Prof. Dr. Orhan Kural ayrıca Türkiye Gezginler Kulübü Kurucu Başkanı görevini de yürütüyordu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Orhan Kural'ın durumunun çok ağırlaştığı ve diyaliz makinesine bağlandığı ifade edilmişti.

Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Orhan Kural koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ORHAN KURAL KİMDİR?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000'e yakın konferans verdi.

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