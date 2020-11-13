​Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar taburcu oldu

Bir süredir önce yoğun bakımda sonra ise serviste koronavirüs tedavisi gören ünlü sunucu İkbal Gürpınar, bugün taburcu oldu. Koronavirüs nedeniyle babasını, annesini ve eniştesini kaybeden Gürpınar, tedavi sürecinde kendisine yardımcı olanlara böyle teşekkür etti:

''Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanından dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma.''

Tedavi görürken annesi vefat etti, cenazeye gidemedi

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İkbal Gürpınar sağlık durumu hakkında yaşadıklarını anlatırken "Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya" ifadelerini kullanmıştı. Hastalık sürecini detaylı olarak anlatan ünlü sunucu, koronavirüsü hastalığını çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini sözlerine ekledi.

HAYAT İkbal Gürpınar'dan üzücü haber: Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti