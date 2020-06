Koronavirüs onların sıcacık ilişkisini de vurdu: Kısıtlama kalktı Adem Amca Yaren leylekle yeniden buluştu

Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi.