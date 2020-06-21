Koronavirüs onların sıcacık ilişkisini de vurdu: Kısıtlama kalktı Adem Amca Yaren leylekle yeniden buluştu

Uluabat Gölü kenarındaki Egskikaraağaç Mahallesi’nde yaşayan Adem Yılmaz ile ‘Yaren’ adını verdiği leylek arasındaki bağ bu yıl da devam etti. Köyde ilgi ile beklenen Yaren leylek, 5 Mart’ta, 9’uncu kez Eskikaraağaç köyündeki yuvasına döndü. Yaren leylek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilen güne kadar göle açılan balıkçı Adem Yılmaz’ın yıllardır olduğu gibi kayığına kondu. Ancak 67 yaşında olan Adem Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kayıkla göle açılamayınca, Yaren leylekten uzak kaldı.

FOTOĞRAF 9 Günlerdir hikayeyi takip edenler tarafından büyük bir merakla ve ilgiyle beklenen Yaren Leylek Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’taki yuvasına ulaştı. Adem Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek göçten geldiği günün sabahında Adem Amca ile buluşarak o masalsı anları yeniden yaşattı. Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl olduğu gibi bahar ile birlikte bu yılda göçten dönen leyleklerin evi oluyor. Karacabey Belediyesi tarafındnan Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin bir üyesi olan Eskikaraağaç Köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz, 9 yıl önce kayığına konan yaren leylekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyordu. Hikaye ortaya çıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyünce Uluslarası bir boyut kazandı. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda Adem Amca ve Yaren Leylek’in gölge oyununu yaparken, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu olmuştu. Son olarak belgesel filmi yapılan hikaye, ÇEKYA’da düzenlenen Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel ödülü seçilmiş ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı. Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi. Belediye Başkanından özel ilgi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren Leylek’in geldiğinin haberini duyunca Adem Amca’nın mutluluğuna ortak olmak için köye gelip ikiliyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Ali Özkan ‘Kamuoyunun merakla, ilgiyle takip ettiği ve sosyal medya aracılığıyla uluslarası bir boyuta ulaşan bu hikâyenin esas kahramanı köyümüze gelmiş. Tevafuk ki dün yuvaları ekiplerimiz temizleyerek; tehlike yabancı ve risk malzemelerden arındırmıştı. Ertesinde Yaren Leylek eşiyle gelip bu yuvalara konmuş. Herkesin Yaren Gelecek mi? sorusu böylece cevaplanmış oldu’’ dedi. Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper tüydeş de yaptığı açıklamada; ‘Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek dün gece köydeki yuvasına konup sabah Adem Amca’nın kayığına yeniden kondu. 2020 depremlerle, salgınlarla, savaşlarla, şehitlerle, vefatlarla yurdumuz hatta dünya için felaketlerle başladı. Lakin; günlerdir güzel bir haber olarak bizler Yaren’i bekledik ve sonunda gelerek bizleri sevindirdi. Herkes merakla bekliyordu. Tüm milletimize, toplumuza sevinç, neşe mutluluk getirsin. Gözümüz aydın’’ dedi. Öte yandan köyün maskotu haline gelen ve Adem Amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden Yaren Leylek’in bu yıl Karacabey Belediyesi’nin leylek yuva temizliğinin ardından gelmesi leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş’ esprisine neden oldu. Binlerce kişi gelmesini bekliyordu: Baharın müjdecisi Yaren Leylek yuvasına kondu Baharın müjdecisi haline gelen ve bir insanla kurduğu dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'ten sevindirici haber geldi. Köydeki yuvasına eşiyle birlikte konan Yaren, başta Adem Amca olmak üzere tüm köyü sevince boğdu. Sabah ağlarını suya Yaren Leylek için atan Adem Amca, sonunda leyleği kayığına kondurarak bu masalsı dostluğun 9. yılını kutladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Leylek Köyü'ne giderek buradaki sevince ortak oldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yaren eşi ile birlikte geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini kaydetti. Adem Yılmaz ise, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu süreci evde geçirirken, geçtiğimiz günlerde yeniden göle açıldı.

Yaren leylek, yeniden Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, kısıtlama sürecinin ardından ikili bir kez daha buluştu. Yaren leyleğin eşi de kayığa gelirken, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

FOTOĞRAF 12 Uluabat Gölü’nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve “Leylek Köyü” olarak bilinen Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nin maskotu Yaren adlı leylek, bu yıl ilk kez eşiyle aynı anda gelip 5 Mart’ta göl manzaralı yuvasına yerleşti. Bir aylık kuluçka süresinin ardından Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. O anlar ise Karacabey Belediyesi tarafından konulan kamera ile canlı olarak izlendi. Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlünü fetheden Yaren leylek eşiyle birlikte yuvada yavru telaşında iken, özellikle büyükşehirlerde artık leylek göremeyenlerin ilgiyle takip ettiği yayını izleyenler dün yavru leyleklerin yumurtadan çıkmasına şahit oldular. Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ile birlikte yaşayan Yaren leylek. 5 Mart’ta ilk kez eşiyle birlikte gelmişti. Dostluğun 9. yılında Yılmaz, büyük bir heyecanla beklediği Yaren leyleği kayığında elleriyle beslemişti. Ancak Mart ayının sonunda 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği için sokağa çıkamayan Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin arasına korona virüs girmişti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın bizzat büyük önem verdiği Yaren leylek ile Adem Yılmaz’ın dostluğu Yunanistan’da gölge oyunu olmuş, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına girmiş, son olarak Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülü almıştıı. Yaren leylekle dostluklarını dünyanın bildiği Adem Yılmaz, Geçen yıl 4 yavrusu olmuştu. Bu yıl 3 yavrusu oldu. Yavrusu yeni olduğu zaman benim kayığıma da gelmiyor. 1 hafta uğramaz, yavruları ile ilgilenir, sonra gelir. Geçen yıl da aynısı olmuştu. Şimdi yavrularını eşi ile birlikte büyütüyorlar. Sıra ile yavrularının üstünde yatıyorlar. Biri gidip yiyecek getiriyor, diğeri yavruların başında bekliyor. Biraz daha büyüdükten sonra yem aramaya çıkarlar dedi. Yaren leyleğe online takip: 3 yavrusu oldu, adına internet sitesi açtılar Bursa'nın Karacabey ilçesindeki leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile hikayesi ödüllü belgesele konu olan Yaren leylek, 3 yavru dünyaya getirdi. Karacabey Belediyesinin açtığı http://www.yarenleylek.com internet sitesinden de Yaren leyleğin görüntüsü anlık takip edilebiliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hikayeleri belgesel olmuştu

Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin ünü yurt dışına kadar uzanırken, ‘Adem Amca ve Yaren Leylek’ isimli belgesel de Çekya’da düzenlenen Prag Film Ödülleri’nde en iyi belgesel ödülünü aldı. Avusturya ve Almanya’da da ders kitaplarına konu olan Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin hikayesi, Yunanistan’da da gölge oyunu olarak sergilendi.