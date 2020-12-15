Koronavirüse yakalanan Metin Şentürk: Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik

Metin Şentürk, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Tedavi sürecine başlandığını aktaran şarkıcı, sağlık durumunun şu an iyi ve endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.
Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.
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NİLGÜN BELGÜN <br> <br> Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Nilgün Belgün'ün (67), Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Annesi Nilgün Belgün'ün sağlık durumu hakkında Snob Magazin'e konuşan Oylum Seçin, Annemin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN <br> <br> Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere ifadelerini kullandı.
İREM DERİCİ <br> <br> Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin tat ve koku alma duyusunu kaybedince hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdığı öğrenildi. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
MACİT SONKAN <br> <br> Son olarak Hercai adlı dizide rol alan usta oyuncu Macit Sonkan'ın coronavirüse yakalandı. Haber Türk'ün haberine göre; Sonkan'ın corona virüs test sonucu pozitif çıkınca tüm ekibe test yapıldı ve hepsi negatif çıkınca çekimlere devam edildi. Usta oyuncu Macit Sonkan da Mardin'de özel bir hastanede tedaviye alındı.
AYŞENİL ŞAMLIOĞLU <br> <br> 64 yaşındaki usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu coronaya yakalandı. Geçmiş olsun mesajlarına Twitter hesabından açıklama yaparak cevap veren oyuncu, “Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler” dedi.
BİROL NAMOĞLU <br> <br> Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu corona virüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Namoğlu, Yaptırdığım test sonrası Covid-19'a yakalandığımı öğrendim. Şimdilik hafif ağrılar ile devam ediyor. Az önce filyasyon ekibi geldi, ilaçları bıraktılar. İzoleyim. Tüm hastaların bir an evvel iyileşmesini umuyorum. Aylardır dikkat eden biri olarak bir şekilde enfekte oldum. Kendinize dikkat edin ifadelerini kullandı.
ESER YENENLER <br> <br> Eser Yenenler corona virüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi ikinci çocuğuna hamile olan bir çocuk babası Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu belirtildi. Çıkan haberlerin ardından Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum, daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim dedi.
IRMAK ÜNAL <br> <br> Irmak Ünal Instagram hesabından corona virüse yakalandığını açıkladı. İşte Ünal'ın açıklamalarından satırbaşları: Corona virüs ile boğuşuyorum son dört gündür. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlanda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim.
REYNMEN <br> <br> Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye bildiriminde: “Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” dedi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,İğrenç, kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin dedi.
ALİNA BOZ <br> <br> Alina Boz yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim dedi.
KUBİLAY AKA <BR> <BR> Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor dedi.
DİLAN ÇITAK TATLISES <br> <br> İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Eklem ağrıları, tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır diyerek coron virüse yakalandığını duyurmuştu. 30 yaşındaki şarkıcı, durumuyla ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine içini döktü: “Her şeyi olduğu gibi sahnede olup şarkı söylemeyi çok özledim. Şimdilik koklayabilme, tat alabilme ve hayatta kalmayı halledelim de...”
ALTAY <br> <br> Şarkıcı Altay, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Sosyal medya hesabından kötü haberi duyuran ünlü şarkıcı Evimde izole oldum dedi.
Kabus devam ediyor: İşte koronavirüse yakalanan ünlüler
Tüm dünyada korkuya sebep olan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse ünlü isimler arasından da yakalananlar oldu. İşte o isimler...
METİN ŞENTÜRK KİMDİR?
Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır. Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği ev kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir. Metin Şentürk 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Ralli sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyo yardımıyla GAP Havaalanı'nda Ferrari F430 sürmüştür. Metin Şentürk 303.62 km/h hıza ulaşmayı başarmıştır. Daha önceki resmi rekor İngiliz Mike Newman'a aittir. (284 km/h)
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Karayazı ilçesinde, Feride-Celal çiftinin 4'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 8 çocuğundan 7'ncisi olan Tubay Erdal sporla 14 yaşında tanıştı. İlçede düzenlenen bir sosyal proje kapsamında yaptığı koşu ile öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum'da Spor Lisesi'nde yatılı okuyan Erdal, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Lisesi'ni tamamladı. Öğretmenlik ataması bekleyen Tubay Erdal, bu arada antrenörlük bölümüne başvurdu. Hem okuyup hem de atletizmde büyük başarılara imza atan Tubay Erdal, 2013 dünya gençler şampiyonasında üçüncülük, Polonya 2016 Amsterdam'da takım halinde Avrupa üçüncülüğü, Balkan şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük ile birçok kez Türkiye şampiyonluğu elde etti.
Hedefinin Türkiye’yi olimpiyatta temsil edip bir kadının neler yapabileceğini göstermek olduğunu belirten Erdal, şunları söyledi:
Kampta olimpiyatlara sıkı bir şekilde çalışıyorduk. Ama nasıl oldu bilmiyorum, cuma günü sabah uyandığımda hiç halim yoktu. Kahvaltıya indiğimde güçlükle yürüyordum. Arkadaşlarımın yanına geldiğimde bayılmışım. Sonra yapılan muayenelerimde bir şey çıkmadı. Ancak alınan test sonucum pozitifti.
Hemen kaldığım otelin odasında 14 gün karantinaya alındım. Karantina sürecim ağır geçti. Her tarafım ağrıyordu, mide bulantısı, halsizlik ve tansiyon düşüklüğü günlerce sürdü. Uyuyamıyordum, boğazım koruyordu ve ateşim oluyordu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere antrenör, kamp müdürü ve otel müdürü benimle çok yakından ilgilendi. Onların büyük desteği ile ağlarımı unutup kendimi toparlamaya çalıştım. En kötüsü insanın nefesi tıkanıyor. Hava gelsin diye odamın camı hep açıktı.
Yarışlarda 42, antrenmanlarda ise en az hiç durmadan 30 kilometre koşuyorum. Sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan etti. Koronavirüse karşı kimse ne gençliğine ne de sporculuğuna güvenmesin. Beni böyle yaptıysa başkalarına ne yapar düşünmek bile istemiyorum. Kampta olduğumuz için sürekli maske takıyor, sosyal mesafe ve hijyene çok önem veriyorduk. Belki de koşarken maske takmadığımız için yakalandık. Çok şükür bu hastalığı yendim ve kampa kaldığım yerden devam ediyorum. Bu hastalık yüzünden bazen antrenmanlarda zorlandığım oluyor. İstanbul'da 20 Eylül'de yapılan Uluslararası Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na katılamadım. Ama 8 Kasım'da İstanbul'da, 20 Nisan'da da Almanya'daki maraton yarışlarına kendimi toparlayarak katılacağım.
Spora başlamasıyla hayatının değiştiğini anlatan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sporcusu Tubay Erdal, 2011 yılında milli olduktan sonra dünyanın birçok ülkesini gördüğünü söyledi.
Köyündeki kız çocuklarının okutulmadığı için 14- 15 yaşlarında evlendirildiğini vurgulayan Erdal, Ben de sporla tanışmasam küçük yaşta evlendirilip şimdi çocuklarım vardı. Köydeki akranlarımın çoğu evli ve çocukları var. İyi ki okumuşum ve sporcu olmuşum. Bütün kızlar okutulmalı, spor yapmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli diye konuştu.
Koronavirüse yakalanan milli atlet uyardı: Beni bile perişan etti kimse kendine güvenmesin
Koronavirüse yakalanan ve kamp yaptıkları otelde 14 gün karantinada kalan milli atlet Tubay Erdal, çok kötü günler geçirdiğini belirterek şu şekilde uyarıda bulundu; "Yarışlarda 42, antrenmanlarda ise en az hiç durmadan 30 kilometre koşuyorum. Sporcuyuz, bağışıklığımız güçlü, yakalansak bile bizi etkilemez diyorduk. Öyle değilmiş, perişan etti. Koronavirüse karşı kimse ne gençliğine ne de sporculuğuna güvenmesin"