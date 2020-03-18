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Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık

Geçtiğimizi hafta eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra dün tedavi oldukları hastaneden taburcu olan ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Hanks sosyal medyada yaptığı son esprili paylaşımında, koronavirüsü daktilodan kaptığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson
Tom Hanks ve eşi Rita Wilson

Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi gördükten sonra hastaneden çıkan Tom Hanks, kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

Bugün ise ünlü aktör yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.

Hanks'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf

Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekiyor.

Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
FOTOĞRAF 19
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Kadrosunda Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Michael Douglas gibi ünlüleri barındırmasında rağmen, 2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) adlı film, vizyona girdiği sıralarda gişede büyük bir başarı elde edememişti. Ancak yakın zamanda Google'daki aranması hızla artan Contagion, Amerika'daki Apple Uygulama Mağazası'nda en çok indirilen filmlerden biri haline geldi. Bu filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.
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Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.
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Filmde Gwyneth Paltrow'ın canlandırdığı bir iş kadın olan Elizabeth Beth Emhoff, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu.
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Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsle aralarında bulunan benzerliklerden sadece biri.
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Filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.
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Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.
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Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.
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Burns, “Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı” ifadelerini kullandı.
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Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Corona virüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.
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Filmin örgü hikayesi ise şu şekilde:
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Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır.
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Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.
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İnsanlar şimdi hem canlarını kurtarmaya çalışırken hem de dağılmanın eşiğine gelen toplumsal hayata tutunma mücadelesi verirler...
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Sıra dışı filmlerin yapımcısı ve yönetmeni Steven Soderbergh'in 2011'de çektiği üçüncü ve son filmi olan Salgın'ın senaryosunda, İspiyoncu! (The Informant!) ve The Man from U.N.C.L.E. filminde de beraber çalıştığı Scott Z. Burns'ün imzası var.
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Contagion (Salgın) filmi gerçek oldu: Koronavirüs ile dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi
2011 yılında vizyona giren Contagion (Salgın) filmini yeniden gündemde. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs ile benzerliği dikkat çeken film, dijital platformlarda yeniden en çok izlenenler arasına girdi.

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