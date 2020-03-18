Koronavirüsten kurtulan Tom Hanks ve eşinden esprili paylaşım: Koronayı daktilodan kaptık
Geçtiğimizi hafta eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıktan sonra dün tedavi oldukları hastaneden taburcu olan ünlü aktör Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Hanks sosyal medyada yaptığı son esprili paylaşımında, koronavirüsü daktilodan kaptığını söyledi.
Eşi Rita Wilson ile birlikte corona virüse yakalanan ve Avustralya’da tedavi gördükten sonra hastaneden çıkan Tom Hanks, kiraladıkları bir evde kendilerini karantinaya aldı.
63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.
Bugün ise ünlü aktör yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü.
Daktilosunu da Avustralya’ya götüren Amerikalı aktör, virüsün daktilodan bulaştığına dair eğlenceli bir mesaj yazdı. Hanks’in paylaştığı fotoğrafta, daktilonun üzerinde “corona” markası dikkat çekiyor.