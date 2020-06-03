Kovid-19 sosyal medya alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?, Son 4 ay içerisinde neler değişti? Kullanıcıların beklentileri neler? gibi sorulara yanıt arayan AdColony, Türkiye’de 14-65 yaş arasındaki katılımcılarla gerçekleştirdiği “Kovid-19 Döneminde Değişen Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması” salgın sebebiyle kullanıcıların değişen beklentilerini gözler önüne seriyor.
Araştırmaya göre Türkiye’de izolasyonun başlamasıyla kullanıcıların yüzde 61’i sosyal medya kanallarında daha fazla vakit geçiriyor. Kullanıcıların yüzde 51’i sosyal medyayı güncel bilgilerden haberdar olmak için kullandıklarını belirtiyorlar. Markaların mesajlarını ve kampanyalarını dijitale hiç olmadığı kadar yoğunlaştırdığı bu dönemde, katılımcıların reklamlar özelinde en güvenilir buldukları sosyal medya kanalı yüzde 51 ile LinkedIn oluyor.
Katılımcıların yüzde 37’si gün içinde en az 30 dakika Linkedın’de geçirdiğini belirtirken, yüzde 30’u gün içinde LinkedIn’de yarım saatten daha fazla vakit geçiriyor.