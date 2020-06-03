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Hayat Kovid-19 sosyal medya alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?
AKTÜEL

Kovid-19 sosyal medya alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi?

Pandemi sürecinde tüm dünya daha önce alışık olmadığımız bir düzende yaşamaya ayak uydurmaya çalışırken, kişisel olarak her tercihimiz ve alışkanlığımız yeniden şekillenmeye devam ediyor. Sadece aktif sosyal yaşantılarımızdaki alışkanlıklarımız dışında, dijital dünyadan da beklentilerimiz tam anlamıyla bambaşka bir boyut kazanmış durumda. Özellikle sosyalleşmenin askıya alındığı bu dönemde, kullanıcıların sosyal medya kanallarından beklentisi sosyalleşmekten daha çok doğru bilgi almak yönünde değişiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sosyal medyayı neden kullanıyoruz?, Son 4 ay içerisinde neler değişti? Kullanıcıların beklentileri neler? gibi sorulara yanıt arayan AdColony, Türkiye’de 14-65 yaş arasındaki katılımcılarla gerçekleştirdiği “Kovid-19 Döneminde Değişen Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması” salgın sebebiyle kullanıcıların değişen beklentilerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre Türkiye’de izolasyonun başlamasıyla kullanıcıların yüzde 61’i sosyal medya kanallarında daha fazla vakit geçiriyor. Kullanıcıların yüzde 51’i sosyal medyayı güncel bilgilerden haberdar olmak için kullandıklarını belirtiyorlar. Markaların mesajlarını ve kampanyalarını dijitale hiç olmadığı kadar yoğunlaştırdığı bu dönemde, katılımcıların reklamlar özelinde en güvenilir buldukları sosyal medya kanalı yüzde 51 ile LinkedIn oluyor.

Katılımcıların yüzde 37’si gün içinde en az 30 dakika Linkedın’de geçirdiğini belirtirken, yüzde 30’u gün içinde LinkedIn’de yarım saatten daha fazla vakit geçiriyor.

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