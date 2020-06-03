Kovid-19 sosyal medya alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Pandemi sürecinde tüm dünya daha önce alışık olmadığımız bir düzende yaşamaya ayak uydurmaya çalışırken, kişisel olarak her tercihimiz ve alışkanlığımız yeniden şekillenmeye devam ediyor. Sadece aktif sosyal yaşantılarımızdaki alışkanlıklarımız dışında, dijital dünyadan da beklentilerimiz tam anlamıyla bambaşka bir boyut kazanmış durumda. Özellikle sosyalleşmenin askıya alındığı bu dönemde, kullanıcıların sosyal medya kanallarından beklentisi sosyalleşmekten daha çok doğru bilgi almak yönünde değişiyor.

Haber Merkezi 03 Haziran 2020, 14:37 Son Güncelleme: 03 Haziran 2020, 14:38 Yeni Şafak