Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu: Şakir ismi çocukların gözdesi

Türkiye’nin en çok sevilen çocuk serisi Kral Şakir, 5 milyon çocuk tarafından okundu. Kitap okuma alışkanlığı olmayan çocuklar bile bu serinin hayranı ve okumayı onunla sevdiler. Serinin sonuncu kitabı olan “On Numara Macera”da bir okul gezisinde tutuldukları bir macerayı konu ediniyor. Bu kitapla birlikte seri tamamlanmış durumda. Pandemi ortamında bile 200 bin basılan kitap, şu anda yine en çok satılanlar listesinde. Kral Şakir’in dizisi de yine en çok izlenenler arasında. Serinin yazarı Varol Yaşaroğlu’yla Kral Şakir’i ve bu kadar çok sevilmesini konuştuk. Yaşaroğlu bu başarıyı karakterlerin benimsenmesine bağlıyor. Hepsi bizden biri olan karakterlerin isimleri bile çok seviliyor. Yaşaroğlu, “Şakir ismi artık çocuklar arasında gözde” ifadesiyle açıklıyor bunu.

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-5 milyon çocuğun okuduğu bir kitap serisi hazırladınız. Bugün Kral Şakir’i bilmeyen çocuk neredeyse yok. Nasıl başardınız?

Önce grafi2000.com sitesini kurduk. Bizim ekip orada oluştu ve Fırıldak Ailesi, Koca Kafalar gibi genelde yetişkinlere yönelik çizgi diziler yaptık. 2016'da Kral Şakir Cartoon Network tarafından kabul edilince ardından da kitaplar geldi. Kitap diziyi besliyor, dizi kitabı besliyor, kitap sinema filmini besliyor derken belli bir süre sonra lisanslı ürünleri de çıkmaya başladı. Bunlar da Kral Şakir'in popülerliğinin yayılmasında çok etkili. Zaten yurt dışında animasyon şirketlerinin izlediği yöntem bu. Biz de bunu Türkiye'de layıkıyla yerine getirmiş bir firmayız.

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Varol Yaşaroğlu-Sevda DursunnFotoğraflar: Sedat Özkömeç

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR KİTAP OKUYOR

- Anne babalardan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bir gün bir anne geldi, “Benim çocuğumda hiperaktivite var, sinema koltuğunda üç dakika oturamazdı, filmi sonuna kadar izledi, hayret ettim” demişti. Şu anda birçok otistik çocuğun anne babasından odaklanmalarını sağladığına yönelik tepkiler alıyorum. Türkiye’de hiç kitap okumayan çocukların okuması büyük bir gurur.

- Karakterlerin isimleri yerli ve daha çok eskiden kullanılan isimler, bunu özellikle mi yapıyorsunuz?

Bu anlamda da farkındalık yaratmak istedik. Şakir ismi Kemal Sunal filmlerinde geçerdi, ama çocuklarımıza bu ismi koymak istemezdik. Biz altını o kadar güzel doldurduk ki Şakir şu anda girişimci, macerayı seven, kendi ayakları üzerinde duran modern bir çocuğu temsil ediyor. Şakir ismi artık çocuklar arasında gözde. Demek ki geleneksel Türk isimlerimizin altı güzel doldurulduğunda, sürdürülebilir olabiliyor.

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Kral Şakir

YENİ KARAKTER GELİYOR

- Kral Şakir’e yeni bir karakter eklemeyi düşünüyor musunuz?

Yeni bir karakterimiz var evet. Bunu da ilk kez buradan duyuruyorum. Adı Filsu, tekerlekli sandalyede olan bir fil karakteri ve kız çocuğu. Engellilerle ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Filsu’nun tekerlekli sandalyesi çok modern bir alet, üzerinde arkadaşlarının yaptığı hemen her şeyi yapabiliyor. Çok fazla yeni karakter isteniyordu, biz de bu karakterin bir amacı olsun istedik. O yüzden Filsu karakteri bizim için önemli.

Kral Şakir- Hayat Kısa Filler Uçuyor!

METAVERSE’DE KRAL ŞAKİR DÜNYASI GELECEK

- Televizyonların dışında dijital platformların, NFT’lerin, Metaverse’ün yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bunlara yönelik bir çalışmanız var mı?

Dijital platformlara içerik üretiyoruz zaten. NFT, metaverse dünyası apayrı bir evren. Bizim de mutlaka o dünyanın içerisinde var olmamız gerekiyor. Çok güzel bir marka oluşturduk, bu markayı balon bir şeyle çıkıp bozmak istemiyoruz. Çok doğru bir şekilde Kral Şakir’in koleksiyonlarını çıkarabilir, bir metaverse evreni kurabiliriz. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Tabii ki oradan arsa alıp satmak gibi bir amacımız yok. Oradan bir arsa aldığımızda, onu Kral Şakir’in dünyasına çevirmenin derdindeyiz.

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KRAL ŞAKİR SESLENDİRMEK İSTER MİSİNİZ?

- Var mı başka farkındalık yaratan işleriniz?

Tema Park projelerimiz var, önce Ankara’da, sonra İstanbul’da AVM’lerin içinde hayata geçecek. Kral Şakir mekanı hazırladık, içeri girdiklerinde Kral Şakir'in ortamlarında oynayıp, Necati’nin dürümü, Tanju’nun gofretini yiyecekler. Yine AVM’lere portatif olarak kurduğumuz Dublaj Kutusu projemiz var. Çocukların gelip Kral Şakir’in bölümlerini seslendirebilecekleri bir yer olacak. İlk örneklerini İnstagram’da yayınladık. 23 Nisan’da birçok AVM’de olacak. Sonrasında ömür boyu hatıra olarak saklayabileceği kendi seslendirdiği Kral Şakir bölümünü hediye ediyoruz.

Kafamın içi çok eğlenceli

- Bu kadar eğlenceli karakterler oluşturduğunuza göre eğlenceli bir çocukluk geçirmişsinizdir diye düşünmeden edemiyor insan. Sahi, nasıl bir çocuktunuz?

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Çizgi romanlara, çizgi filmlere çok meraklıydım. Hayal dünyamda aşırı eğlenceli bir insanım. Çocuk halime dışarıdan bir gözle baktığınızda çok çalışkan, disiplinli bir öğrenciydim. İTÜ İnşaat Mühendisliği’ni kazandım, disiplinli çalışmamla 4 yılda mezun oldum. Dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir insan olarak gözükmem, sakinimdir, ama kafamın içi çok eğlenceli. Tek başınalığı severim. Beni bırakın 24 saat evden çıkmayabilirim. Kurduğum dünyada okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, ürettiğim düşüncelerle kendimi mutlu edebiliyorum.

HAYAT Çocuklara sıkılmak yok: Kral Şakir şarkılarıyla kutlayacaklar