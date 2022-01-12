Hayat Kral Şakirin yazarı Varol Yaşaroğlu Şakir ismi çocukların gözdesi
KÜLTÜR SANAT

Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu: Şakir ismi çocukların gözdesi

Türkiye’nin en çok okunan serisi Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu’yla konuştuk. Bu başarıyı karakterlerin benimsenmesine bağlayan Yaşaroğlu, geleneksel Türk isimlerinin altı güzel doldurulduğunda sürdürülebilir olduğunu belirtti. Yaşaroğlu, “Şakir ismi artık çocuklar arasında gözde” diyerek Kral Şakir’e yeni bir karakter geleceğinin müjdesini de verdi.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
Kral Şakir’in yazarı Varol Yaşaroğlu: Şakir ismi çocukların gözdesi
Varol Yaşaroğlu

Türkiye’nin en çok sevilen çocuk serisi Kral Şakir, 5 milyon çocuk tarafından okundu. Kitap okuma alışkanlığı olmayan çocuklar bile bu serinin hayranı ve okumayı onunla sevdiler. Serinin sonuncu kitabı olan “On Numara Macera”da bir okul gezisinde tutuldukları bir macerayı konu ediniyor. Bu kitapla birlikte seri tamamlanmış durumda. Pandemi ortamında bile 200 bin basılan kitap, şu anda yine en çok satılanlar listesinde. Kral Şakir’in dizisi de yine en çok izlenenler arasında. Serinin yazarı Varol Yaşaroğlu’yla Kral Şakir’i ve bu kadar çok sevilmesini konuştuk. Yaşaroğlu bu başarıyı karakterlerin benimsenmesine bağlıyor. Hepsi bizden biri olan karakterlerin isimleri bile çok seviliyor. Yaşaroğlu, “Şakir ismi artık çocuklar arasında gözde” ifadesiyle açıklıyor bunu.

-5 milyon çocuğun okuduğu bir kitap serisi hazırladınız. Bugün Kral Şakir’i bilmeyen çocuk neredeyse yok. Nasıl başardınız?

Önce grafi2000.com sitesini kurduk. Bizim ekip orada oluştu ve Fırıldak Ailesi, Koca Kafalar gibi genelde yetişkinlere yönelik çizgi diziler yaptık. 2016'da Kral Şakir Cartoon Network tarafından kabul edilince ardından da kitaplar geldi. Kitap diziyi besliyor, dizi kitabı besliyor, kitap sinema filmini besliyor derken belli bir süre sonra lisanslı ürünleri de çıkmaya başladı. Bunlar da Kral Şakir'in popülerliğinin yayılmasında çok etkili. Zaten yurt dışında animasyon şirketlerinin izlediği yöntem bu. Biz de bunu Türkiye'de layıkıyla yerine getirmiş bir firmayız.

Varol Yaşaroğlu-Sevda DursunnFotoğraflar: Sedat Özkömeç
Varol Yaşaroğlu-Sevda DursunnFotoğraflar: Sedat Özkömeç

HİPERAKTİF ÇOCUKLAR KİTAP OKUYOR

- Anne babalardan nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Bir gün bir anne geldi, “Benim çocuğumda hiperaktivite var, sinema koltuğunda üç dakika oturamazdı, filmi sonuna kadar izledi, hayret ettim” demişti. Şu anda birçok otistik çocuğun anne babasından odaklanmalarını sağladığına yönelik tepkiler alıyorum. Türkiye’de hiç kitap okumayan çocukların okuması büyük bir gurur.

- Karakterlerin isimleri yerli ve daha çok eskiden kullanılan isimler, bunu özellikle mi yapıyorsunuz?

Bu anlamda da farkındalık yaratmak istedik. Şakir ismi Kemal Sunal filmlerinde geçerdi, ama çocuklarımıza bu ismi koymak istemezdik. Biz altını o kadar güzel doldurduk ki Şakir şu anda girişimci, macerayı seven, kendi ayakları üzerinde duran modern bir çocuğu temsil ediyor. Şakir ismi artık çocuklar arasında gözde. Demek ki geleneksel Türk isimlerimizin altı güzel doldurulduğunda, sürdürülebilir olabiliyor.

Kral Şakir
Kral Şakir

YENİ KARAKTER GELİYOR

- Kral Şakir’e yeni bir karakter eklemeyi düşünüyor musunuz?

Yeni bir karakterimiz var evet. Bunu da ilk kez buradan duyuruyorum. Adı Filsu, tekerlekli sandalyede olan bir fil karakteri ve kız çocuğu. Engellilerle ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Filsu’nun tekerlekli sandalyesi çok modern bir alet, üzerinde arkadaşlarının yaptığı hemen her şeyi yapabiliyor. Çok fazla yeni karakter isteniyordu, biz de bu karakterin bir amacı olsun istedik. O yüzden Filsu karakteri bizim için önemli.

Kral Şakir- Hayat Kısa Filler Uçuyor!
Kral Şakir- Hayat Kısa Filler Uçuyor!

METAVERSE’DE KRAL ŞAKİR DÜNYASI GELECEK

- Televizyonların dışında dijital platformların, NFT’lerin, Metaverse’ün yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bunlara yönelik bir çalışmanız var mı?

Dijital platformlara içerik üretiyoruz zaten. NFT, metaverse dünyası apayrı bir evren. Bizim de mutlaka o dünyanın içerisinde var olmamız gerekiyor. Çok güzel bir marka oluşturduk, bu markayı balon bir şeyle çıkıp bozmak istemiyoruz. Çok doğru bir şekilde Kral Şakir’in koleksiyonlarını çıkarabilir, bir metaverse evreni kurabiliriz. Bununla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Tabii ki oradan arsa alıp satmak gibi bir amacımız yok. Oradan bir arsa aldığımızda, onu Kral Şakir’in dünyasına çevirmenin derdindeyiz.

KRAL ŞAKİR SESLENDİRMEK İSTER MİSİNİZ?

- Var mı başka farkındalık yaratan işleriniz?

Tema Park projelerimiz var, önce Ankara’da, sonra İstanbul’da AVM’lerin içinde hayata geçecek. Kral Şakir mekanı hazırladık, içeri girdiklerinde Kral Şakir'in ortamlarında oynayıp, Necati’nin dürümü, Tanju’nun gofretini yiyecekler. Yine AVM’lere portatif olarak kurduğumuz Dublaj Kutusu projemiz var. Çocukların gelip Kral Şakir’in bölümlerini seslendirebilecekleri bir yer olacak. İlk örneklerini İnstagram’da yayınladık. 23 Nisan’da birçok AVM’de olacak. Sonrasında ömür boyu hatıra olarak saklayabileceği kendi seslendirdiği Kral Şakir bölümünü hediye ediyoruz.

Kafamın içi çok eğlenceli

- Bu kadar eğlenceli karakterler oluşturduğunuza göre eğlenceli bir çocukluk geçirmişsinizdir diye düşünmeden edemiyor insan. Sahi, nasıl bir çocuktunuz?

Çizgi romanlara, çizgi filmlere çok meraklıydım. Hayal dünyamda aşırı eğlenceli bir insanım. Çocuk halime dışarıdan bir gözle baktığınızda çok çalışkan, disiplinli bir öğrenciydim. İTÜ İnşaat Mühendisliği’ni kazandım, disiplinli çalışmamla 4 yılda mezun oldum. Dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir insan olarak gözükmem, sakinimdir, ama kafamın içi çok eğlenceli. Tek başınalığı severim. Beni bırakın 24 saat evden çıkmayabilirim. Kurduğum dünyada okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, ürettiğim düşüncelerle kendimi mutlu edebiliyorum.

Çocuklara sıkılmak yok: Kral Şakir şarkılarıyla kutlayacaklar
HAYAT
Çocuklara sıkılmak yok: Kral Şakir şarkılarıyla kutlayacaklar

Yaşı küçük yeteneği büyük: 7 yaşındaki Tuna'ya yurt dışından eğitim teklifi
FOTOĞRAF 7
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Ankara'da yaşayan Tuna Özışıklı, 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. 4 yaşında girdiği bir yarışma için yaptığı karikatür açık artırmayla satılınca, elde edilen geliri eğitim almayan kız çocuklarına armağan eden Tuna Özışıklı, yaptığı çizimleri sosyal medya hesabına koydu. Özışıklı, 'Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ve Angry Birds, Buz Devri, Alvin ve Sincapları'nın yapımcısı John Cohen'den güzel yorumlar aldı. Fransa ve İngiltere'den yeteneğini fark eden kurumlardan eğitim teklifi alan Tuna Özışıklı, daha okula başlamadığı için bu teklifleri erteledi. Eylül ayında ilkokula başlayacak Tuna Özışıklı, büyüdüğünde çizgi film yapımcısı ve oyun tasarımcısı olmak istiyor. Kendiliğinden okumayı ve yazmayı çözen Özışıklı'nın yapılan birtakım zeka testleri sonucunda yüksek düzey zekaya sahip olduğu ortaya çıktı.
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Yaz tatili için Antalya'ya gelen Tuna Özışıklı, çizim yapmaya 3 yaşında başladığını anlattı. Tuna Özışıklı, “Resim yapmayı çok seviyorum. İlk olarak zombi çizmeye başladım. İzlediğimde biraz korktum ama sonra etkilendim, ben de onu çizmek istedim. Çizim yaptıkça alışmaya başladım. Çevremdekiler yaptığım karikatürleri beğendi\" dedi.
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Daha sonra yaptığı çizimleri sergilemek için sosyal medyada yayınlamaya başladıklarını anlatan Tuna Özışıklı, “Tüm karikatürlerimi yayınlamaya başladım. Tüm izlediğim şeyleri karikatürize edebiliyorum. Zombiden sonra başka şeyler de çizmeye başladım. Örneğin 4 yaşıma girdiğimde 'Angry Birds' çizmeye başladım. Temel Reis, Rafadan Tayfa, Sünger Bob, Simpsonslar, Transformers, Tenn Titans, Zombies, Brawl Stars gibi birçok karakteri çiziyorum. En çok Brawls Stars'taki oyun karakterini seviyorum. Pandemi bittikten sonra yaptığım tüm karikatürleri sergilemek istiyorum. Büyüdüğümde çizgi film yapımcısı ve oyun robot tasarımcısı olarak oyun tasarlamak istiyorum\" diye konuştu.
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Annesi Özge Özışıklı ise Tuna'nın yeteneğini birlikte kurabiye yaptıklarında fark ettiğini anlattı. Tuna'nın eline kalem aldığında çok farklı çok güzel resimler yapmaya başladığını aktaran Özge Özışıklı, “Psikologlarla Tuna'nın bu yeteneğini daha çok geliştirdik. İlk olarak Tuna izlediği tüm filmlerin karikatürlerini çok güzel çizebiliyor, yaşıtlarının üstünde çizim yapıyordu. Bu bizi çok etkiledi. Kendi kendine okuma yazmayı öğrendi. Tuna'nın yeteneğinin arkasındayız. Pandemi bittiği anda ilk yapmak istediğimiz şey Tuna'ya sergi açmak. Sosyal medyaya Tuna'nın yaptığı resimleri koydukça çok fazla ilgi gördü. Varol Yaşaroğlu, yurt dışındaki Angry Birds yapımcısı John Cohen'dan bize çok güzel mesajlar geldi. Fransa ve İngiltere'den bazı resim kurslarından 'Tuna'ya resim dersi vermek istiyoruz' diye mesajlar aldık. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Tuna, karikatür tarzında hem çizgi film yapımcılığı hem de oyun tasarımcılığı yapmayı çok istiyor. Biz de onu her zaman destekliyoruz\" dedi.
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Title
Yaşı küçük yeteneği büyük: 7 yaşındaki Tuna'ya yurt dışından eğitim teklifi
Ankara'da yaşayan 7 yaşındaki Tuna Özışıklı, 3 yaşında izlediği tüm çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. Çizdiği karikatürleri sosyal medya hesabında paylaşan Özışıklı, 'Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu ve 'Angry Birds', 'Buz Devri'nin yapımcısı John Cohen'den güzel yorumlar aldı. İngiltere ve Fransa'dan resim eğitimi teklifi alan Tuna Özışıklı, büyüdüğünde çizgi film yapımcısı ve oyun tasarımcısı olmak istiyor.


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