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Hayat Çocuklara sıkılmak yok Kral Şakir şarkılarıyla kutlayacaklar
AKTÜEL

Çocuklara sıkılmak yok: Kral Şakir şarkılarıyla kutlayacaklar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde geçirilen bu günlerde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çok sevdikleri Kral Şakir şarkılarıyla kutlamaya başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Program afişi
Program afişi

TBMM’nin 100. yıl dönümü ve çocuk bayramını unutmayan Türkiye’nin ilk Tema Parkı İsfanbul Tema Park, evde “Kral Şakir” ve fikir babası usta karikatürist “Varol Yaşaroğlu” ile birbirinden eğlenceli etkinliklere imza atıyor.

SÜRPRİZ HEDİYELER

İsfanbul Youtube sayfasında yayınlanan “23 Nisan”, “Kepçe Adam”, “Dostum Bu Çok Havalı” şarkılarından bir tanesini söylerken çektikleri videolarını dün İsfanbul Tema Park, @isfanbul etiketiyle, Instagram ve Facebook kişisel hesaplarından, paylaşan çocuklar hediye kazanma şansı yakalayacak.

EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİRECEKLER

  • Sayfada en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa, İsfanbul Tema Park’tan günlük bilet, ikinci 100 kişiye ise İsfanbul Şampuan ve Köpük Seti hediye edilecek. 24 Nisan’la sınırlı kalmayan etkinlikler kapsamında 25 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de İsfanbul Tema Park instagram hesabında canlı yayında Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir’in nasıl çizildiğini anlatırken, çocuklara kendi başlarına da yapabilecekleri karikatür çizimi hakkında önemli ipuçlarını paylaşacak. Evde kalmak zorunda oldukları bu günlerde çocukları eğlenceli dakikalar bekliyor.

Bilge şenlik
GÜNDEM
Bilge şenlik
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