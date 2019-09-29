Bilge şenlik

Albayrak Medya Grubu bünyesindeki Bilge Çocuk Dergisi’nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği düzenlediği “Mars’ta Hayat Hikâye Yarışması” sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin uzaya dair hikayeleriyle katıldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri şenlik havasında bir törenle verildi.

İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ödül törenine katılan öğrenciler, öğretmenler ve veliler İsfanbul Tema Park’ın doğal atmosferinde doyasıya eğlendi. Ayrıca törene katılan herkese Bilge Çocuk çantasında sürpriz hediyeler dağıtıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini 5 bin çocuğun katıldığı şenlik tadında bir törenle aldı.

İsfanbul Tema Park’ta düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak ve Mesut Albayrak, İsfanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Bilge Çocuk Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Piri Medya Müdürü Ömer Karaca, TVNET Haber Müdürü Serhat İbrahimoğlu ve Albayrak Medya Grubu çalışanları ile Türkiye’nin dört bir yanından 5 bini aşkın öğrenci ve öğretmen katıldı.

BİR HAYAL YARIŞMASI

Binlerce öğrenci öğretmenleri refakatinde tören sonrasında İsfanbul Tema Park’ın doğal atmosferinde doyasıya eğlendi.

Törende binlerce çocuğun arasından geçerek kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Bakan Selçuk, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevgi gösterileri ile çıktığı kürsüde konuşmasına ‘kuzularım, evlatlarım’ diye başlayan Selçuk, “Bilge Çocuk Dergisi’nin çocuklar için bir hayat ve hayal hazırlayan bu organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Selçuk şunları kaydetti: “Çocukların olduğu yerde onlar konuşmalı, onlar şakımalı, kuşlar cıvıldamalı. Biz burada çocuklarımız ve topraklarımız için varız. Çocuklarımızın Mars’la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın.”

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ÖDÜLLER BAKANIN ELİNDEN

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaya Elazığ’dan katılan Yusuf Çağrı Güler’in hikayesi yarışmanın birincisi seçilirken Kahramanmaraş’tan katılan Didem Ülkü Demirci’nin hikayesi ikinci, Konya’dan katılan Nezaket Sena Özgüner’in hikayesi de üçüncü seçildi. Ayrıca 7 kişi de mansiyon ödülüne hak kazandı. Türkiye birincisine 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verildi. İlk üçe giren öğrenciler ile mansiyon ödülü alan öğrencilere ayrıca bisiklet ve TÜBİTAK kitap seti hediye edildi. Öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden aldı. Yarışmanın il birincileri de unutulmadı. 81 ilin birincileri de bisikletle ödüllendirildi.

DERECEYE GİRENLER MUTLU VE GURURLU

Yarışmada birinci olan Yusuf Çağrı Güler, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Güler, “‘Dünyalı Dostlar Bekliyorum’ başlıklı yazımı bir haftada yazdım. Altıncı sınıfa gidiyorum yazılımla ilgileniyorum. Çok mutluyum” dedi. İkinci olan Didem Ülkü Demirci de kendilerine bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Demirci, “Geçen sene yazmıştım. Beklemiyordum çok mutluyum. Bilge Çocuk’a teşekkür ediyorum” dedi. Yarışmda üçüncülüğü elde eden Nezaket Sena Özgüner ise “Gururluyum. Böyle projelerin sayısı inşallah artar” ifadeleriyle mutluluğunu paylaştı. Öğretmenleri refakatinde alana gelen binlerce öğrenci, tören sonrasında İsfanbul Tema Park’ın doğal atmosferinde gün boyunca doyasıya eğlendi. Çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Ülkemizin geleceğisiniz

Ömer Bolat,

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, konuşmasında binlerce ‘bilge çocukla’ bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bolat şunları söyledi: “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek.” Çocuğun yetiştirilmesinin önce aile sonra eğitim camiasının daha sonra ise devletimizin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Bolat, “Bizim için bu yarışma değil sosyal sorumluluk projesiydi onun için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel yarışmada bizimle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a çok teşekkür ediyoruz, hikaye kaleme alan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. Yarışmanın büyük ilgi topladığını belirten Reklam Piri Genel Müdür Abdullah Hanönü de “Bu yarışmayı geleceğimizin teminatı çocuklarımız için her sene yapılacak şekilde geleneksel bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilge Çocuk’tan 2 müjde birden

Osman Turhan

Görkemli etkinliğin ev sahipliğini üstlenen ‘Bilge Çocuk Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan, öğrencilerle şenlik havasında tamamlanan yarışmanın geleneksel hale getirileceğini açıkladı. Turhan şunları kaydetti: “Bugün burada güzide bir amaç için toplanıyoruz. Amacımız çocukların hayal kurmalarını sağlayıp onları ödüllendirmek. Buraya sizin için toplandık. Bu dijital çağlarda basılı yayın çıkarmak elbette çok zor. Bu zorluğu bilerek 2016’da ekibimizle birlikte yola çıktık. Şimdi 38. sayımızı baskıya veriyoruz. Öğretmenlerden, ebeveynlerden aldığımız takdirler bizi daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Şimdi buradan müjde vermek istiyorum. Burada yazılan bütün hikâyeler kitap olarak basılıp okuyucularımıza ulaştırılacak. Organizasyonumuz artık geleneksel olup her yıl sizlerle buluşacak. Yarışma konumuzu sosyal medya hesaplarımdan takip ederek görebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere.”

Hayaller yarıştı Yarışmaya başvurular 2 Mayıs-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Hayal güçlerini kullanarak uzaydaki yaşam hakkındaki düşüncelerini yazıya aktaran öğrencilerin hikâyeleri sıkı bir eleme sürecinden geçti. Hikayeler, önce kendi ilçelerinde daha sonra kendi illerinde yarıştı. Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerinin katıldığı Mars’ta Hayat Hikaye Yarışması’na yapılan binlerce başvuru arasından dereceye giren ilk üç hikaye ödüle layık görüldü. Yedi hikaye ise mansiyon ödülüne hak kazandı.