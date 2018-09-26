Küçük Halime için Bakanlık harekete geçti

Türkiye dün Arnavutköy'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğu konuştu. 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle Arnavutköy İslambey Mahallesi'ndeki evde oturuyor. Suriye'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye'ye gelen ailesinin geçimini 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 7 kardeş içinde sadece 7 yaşındaki Hamide okula gidiyor.

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk'un talimat verdi. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Halime'ye ve ailesine ulaştı.

Küçük Halime'nin 6 kardeşinin olduğunu söyleyen ekipler, küçük kızın da 2007 doğumlu olduğu fakat kimlikte 2017 yazdığı için okula gidemediğini açıkladı.

Kimlikleri verilecek

Aileye, çocukların kimlik alma ve hatalı bilgi güncelleme işlemleri için rehberlik edilecek. Eğitim çağında olan çocukların da okul kaydının yapılması sağlanacak. Ayrıca, aileye sosyal ve ekonomik destek sağlanması için gerekli işlemler de başlatıldı. Ailenin ve çocuklarının bundan sonraki süreci de İl Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

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HAYAT Kağıt toplama arabasında ders çalışan çocuğun hikayesi



