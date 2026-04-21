Küçük kalbin büyük mücadelesi: Minik Ensar zamana karşı yarışıyor

Küçük kalbin büyük mücadelesi: Minik Ensar zamana karşı yarışıyor

15:3621/04/2026, Salı
Eyüp Ensar, kasları her geçen gün zayıflatan Duchenne Musküler Distrofisi ile mücadele ediyor.
Eyüp Ensar, kasları her geçen gün zayıflatan Duchenne Musküler Distrofisi ile mücadele ediyor.

11 yaşındaki Eyüp Ensar Doğan, ilerleyici kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofisi ile mücadele ediyor. Yurt dışında uygulanan ve hastalığın seyrini yavaşlatma potansiyeli taşıyan Elevidys gen tedavisi için gereken yaklaşık 3 milyon dolarlık maliyet, aileyi zamanla yarışa sürüklüyor.

İstanbul'da hayatını sürdüren 11 yaşındaki
Eyüp Ensar Doğan
, kasların zamanla güç kaybetmesine neden olan
Duchenne Musküler Distrofisi (DMD)
hastalığıyla mücadele ediyor.

İlerleyici seyriyle bilinen hastalık, çocukluk çağında başlayarak kas sistemini adım adım işlevsiz hale getiriyor.

Eyüp Ensar Doğan
Eyüp Ensar için en büyük umut ise yurt dışında sınırlı merkezlerde uygulanan
Elevidys gen tedavisi
. Uzmanlara göre bu tedavi, erken dönemde uygulandığında hastalığın ilerleyişini ciddi ölçüde yavaşlatabiliyor. Ancak tedavinin uygulanabilmesi için belirlenen kilo sınırı, süreci daha da kritik hale getiriyor. Her geçen gün, Eyüp için geri dönüşü zor bir eşik anlamına geliyor.


Tedavi için yardım şart


Yaklaşık 3 milyon dolarlık tedavi bedeli, ailenin tek başına karşılayamayacağı büyüklükte. Bu nedenle başlatılan kampanya, sadece maddi bir destek çağrısı değil; bir çocuğun yaşam mücadelesine ortak olma çağrısı olarak öne çıkıyor.

Eyüp Ensar Doğan

Eyüp Ensar’ın hayata tutunabilmesi için yürütülen bu süreçte, yapılacak her katkı ve her paylaşım, zamanla yarışan bu mücadelede belirleyici rol oynuyor.

Eyüp Ensar’ın valilik onaylı kampanyası %41 civarında kalmış durumda. Aile bu noktada hayırseverlerden yardımlarını bekliyor.


#sağlık
#gen tedavisi
#kas sistemi
