Küçük kalbin büyük mücadelesi: Minik Ensar zamana karşı yarışıyor

11 yaşındaki Eyüp Ensar Doğan, ilerleyici kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofisi ile mücadele ediyor. Yurt dışında uygulanan ve hastalığın seyrini yavaşlatma potansiyeli taşıyan Elevidys gen tedavisi için gereken yaklaşık 3 milyon dolarlık maliyet, aileyi zamanla yarışa sürüklüyor.
İlerleyici seyriyle bilinen hastalık, çocukluk çağında başlayarak kas sistemini adım adım işlevsiz hale getiriyor.
Tedavi için yardım şart
Yaklaşık 3 milyon dolarlık tedavi bedeli, ailenin tek başına karşılayamayacağı büyüklükte. Bu nedenle başlatılan kampanya, sadece maddi bir destek çağrısı değil; bir çocuğun yaşam mücadelesine ortak olma çağrısı olarak öne çıkıyor.
Eyüp Ensar’ın hayata tutunabilmesi için yürütülen bu süreçte, yapılacak her katkı ve her paylaşım, zamanla yarışan bu mücadelede belirleyici rol oynuyor.
Eyüp Ensar’ın valilik onaylı kampanyası %41 civarında kalmış durumda. Aile bu noktada hayırseverlerden yardımlarını bekliyor.