Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Küfürsüz sosyal medya mümkün KADEM sosyal medyadaki şiddete karşı kampanya başlattı
AKTÜEL

Küfürsüz sosyal medya mümkün: KADEM sosyal medyadaki şiddete karşı kampanya başlattı

KADEM, sosyal medyadaki şiddet diline karşı harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Küfürsüz hayat mümkün, kampanyasıyla dijital mecralarda gittikçe normalleşen küfürlü üslubu ortadan kaldırmayı hedefliyor, herkesi iyi örnekleri çoğaltmaya davet ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın, aile, gençlik ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet gösteren 53 sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle sosyal medyadaki cinsiyetçi, küfürlü söylemlere son vermeye yönelik kampanya başlattıklarını söyledi.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Şiddete karşı eğitim seti: Psikolojik, dini ve hukuki makaleler yer alıyor
HAYAT
Şiddete karşı eğitim seti: Psikolojik, dini ve hukuki makaleler yer alıyor

SALGIN GİBİ YAYILIYOR

Gümrükçüoğlu, “‘Üslub-u beyan ayniyle insandır’ diyerek ‘Küfürsüz hayat mümkün’ kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen son derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerin kullanımını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sosyal medyada salgın gibi yayılan ayrımcılık, aşağılama, küfür ve hakareti durdurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi. Gümrükçüoğlu, “Herkesi sosyal medyayı edep ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje olarak görülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya, aynı fikirde olmasa bile hiç kimseye küfür yoluyla hakaret edilmesine göz yummamaya, küfür, taciz, tehdit içeren paylaşım gördüğü zaman şikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi örnekleri çoğaltmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

AHLAKSIZ FURYAYA DUR DEMELİYİZ

  • Gümrükçüoğlu, böylelikle sosyal medyanın tartışma adabını güçlendirebileceklerini belirtti. Sosyal medyada yaşanan bu sözel şiddetin zaman zaman tanınan, bilinen kişilere de vahşice uygulandığına şahit olduklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Siyasi kimliği ve ideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakını olduğu için kadınlar ahlaksız ifadelere maruz kalabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Esra Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendilerin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor. Bunu hiçbir hal ve durumda kabul etmemiz mümkün değildir. Toplum olarak bu insanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya birlikte ‘Dur’ demeliyiz” ifadesini kullandı. Gümrükçüoğu, Sadece kadına değil, gencinden yaşlısına kadar her canlıya kıymet verdiklerini ve sebebi ne olursa olsun şiddetin önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Küfüre karşı tek yürek olmalıyız
HAYAT
Küfüre karşı tek yürek olmalıyız
Abone Ol Google News
Türkiye insani felaketi önledi

Türkiye insani felaketi önledi

​İngiliz dergisinden Türkiye'ye Libya övgüsü.
Patlamaya ilişkin tutuklama kararı

Patlamaya ilişkin tutuklama kararı

​Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni gelişme.
Rusya DEAŞıLibyaya taşıdı

Rusya DEAŞ'ı
Libya'ya taşıdı

​Suriye'den 300 yeni savaşçı gönderdi.
26 yıl<br>sonra su kuyruğu

26 yıl
sonra su kuyruğu

​DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0.
Türkiye olmasa<br>perişan oluruz

Türkiye olmasa
perişan oluruz

​Türkiye'den başka Türkmenlere yardım eden yok.
Tatile<br>giderseniz kovarım

Tatile
giderseniz kovarım

​Gurbetçilere Türkiye tehdidi savuran Alman belediye haddini aştı.
Türkiye'nin<br>şifa üssü oldu

Türkiye'nin
şifa üssü oldu

​570 koronavirüs hastasını taburcu ettiler.
Şentop'la<br>üç yıl daha

Şentop'la
üç yıl daha

​TBMM'de bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Mustafa Şentop favori.
Trabzon'da bayram

Trabzon'da bayram

​Ligde 35 sezon sonra “üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmediler.
Depremi<br>fiberle ölçtüler

Depremi
fiberle ölçtüler

​Elazığ depremini 900 kilometre uzaktan ölçmüştü.
Şehitlerimiz için<br>hatim okuyoruz

Şehitlerimiz için
hatim okuyoruz

Göğsünü istiklalimize siper eden vatan evlatlarına yönelik kampanya başlatıldı.
Savaşın çocuklarına<br>evlerini açtılar

Savaşın çocuklarına
evlerini açtılar

​Uzanan eller bir umut olup iyilik hareketine dönüştü.
Ligde kalma yolunda dev adım

Ligde kalma yolunda dev adım

Beşiktaş'ı 3-1 yenen Kayserispor 'ateş hattından' çıktı.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

​Batı Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Gecenin yıldızına<br>Twitter'dan teklif

Gecenin yıldızına
Twitter'dan teklif

​Sakatlığına rağmen maçın yıldızı oldu.
Vakalarda<br>azalma sürüyor

Vakalarda
azalma sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
PKK'ya darbe

PKK'ya darbe

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.