Küfürsüz sosyal medya mümkün: KADEM sosyal medyadaki şiddete karşı kampanya başlattı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, kadın, aile, gençlik ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet gösteren 53 sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle sosyal medyadaki cinsiyetçi, küfürlü söylemlere son vermeye yönelik kampanya başlattıklarını söyledi.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu

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SALGIN GİBİ YAYILIYOR

Gümrükçüoğlu, “‘Üslub-u beyan ayniyle insandır’ diyerek ‘Küfürsüz hayat mümkün’ kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen son derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerin kullanımını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Sosyal medyada salgın gibi yayılan ayrımcılık, aşağılama, küfür ve hakareti durdurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi. Gümrükçüoğlu, “Herkesi sosyal medyayı edep ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje olarak görülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya, aynı fikirde olmasa bile hiç kimseye küfür yoluyla hakaret edilmesine göz yummamaya, küfür, taciz, tehdit içeren paylaşım gördüğü zaman şikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi örnekleri çoğaltmaya davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

AHLAKSIZ FURYAYA DUR DEMELİYİZ

Gümrükçüoğlu, böylelikle sosyal medyanın tartışma adabını güçlendirebileceklerini belirtti. Sosyal medyada yaşanan bu sözel şiddetin zaman zaman tanınan, bilinen kişilere de vahşice uygulandığına şahit olduklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Siyasi kimliği ve ideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakını olduğu için kadınlar ahlaksız ifadelere maruz kalabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Esra Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendilerin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor. Bunu hiçbir hal ve durumda kabul etmemiz mümkün değildir. Toplum olarak bu insanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya birlikte ‘Dur’ demeliyiz” ifadesini kullandı. Gümrükçüoğu, Sadece kadına değil, gencinden yaşlısına kadar her canlıya kıymet verdiklerini ve sebebi ne olursa olsun şiddetin önlenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.