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Hayat Kulak burun boğaz uzmanının meslek hayatında en ilginç vakalar Hastanın burnundan 15 yıl sonra tespih boncuklarını çıkarttık
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Kulak burun boğaz uzmanının meslek hayatında en ilginç vakalar: “Hastanın burnundan 15 yıl sonra tespih boncuklarını çıkarttık”

Kulak ve burun şikayetiyle doktora başvuran hastaların burun ve kulaklıklarından çıkanlar şoke ediyor. Oyun hamuru, kelebek, karınca, oyuncak araba tekerleğine kadar birçok ilginç cismi hastalarının kulak ve burunlarından çıkartan Dr. Şaşoğlu, vücutta kalan yabancı cisimlerin birçok sağlık sorununa yol açtığını söyledi. Bir hastasının burnundan 15 yıl sonra tespih boncuğu çıkardığını belirten Dr. Şaşoğlu, meslek hayatı boyunca en ilginç vakaları paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Yaklaşık 15 sene önce burnuna tespih boncuğu sokan hastasının burnundan tespih tanelerini yıllar sonra çıkardı.
Yaklaşık 15 sene önce burnuna tespih boncuğu sokan hastasının burnundan tespih tanelerini yıllar sonra çıkardı.

Düzce’de yaklaşık 15 yıldır doktorluk yapan kulak burun boğaz uzmanı Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, meslek hayatı boyunca en ilginç vakalardan birinin kulakta ve burunda yabancı cisim kaçması şikayetiyle gelen hastaların olduğunu belirtti. Hastalarının kulak ve burunlarından canlı karınca, sinek, kelebek, oyun hamuru, diken, oyuncak araba tekerleği, boncuk, saat pili vb. yabancı cisimleri çıkarttığını ifade eden Dr. Şaşoğlu, bu yabancı cisimlerin vücutta kalmasının önemli sağlık sorunlarına yol açacağına dikkat çekti.

Yaklaşık 15 sene önce burnuna tespih boncuğu sokan hastasının burnundan tespih tanelerini yıllar sonra çıkardı.

“Kulağıma bir şey kaçtı şikayetiyle başvuru yapıyorlar”

Hastaların genellikle yabancı cisimleri fark etmeden “Kulağıma bir şey kaçtı” şikayetiyle kendisine başvurduklarını belirten Dr. Şaşoğlu, “Kulakta genelde yabancı cisimlerde hastalar kulağıma bir şey kaçtı şikayetiyle başvuru yapıyorlar. Kulaktaki yabancı cisimleri canlı veya cansız olarak 2’ye ayırabiliriz. Canlı cisimler örümcek, kelebek, karınca, bunlar çok sık karşılaştığımız maddeler. Cansız yabancı cisimlerde de sınır yok. Özellikle çocuklar merak ettiği eline aldığı her şeyi kulağına sokabiliyor. Tabii büyüklerde de görebiliyoruz ama daha çok onlarda kazayla işitme cihazının parçası vb cihaz parçaları olarak görüyoruz. Burunda ise çocuklarda her şeye rastlayabiliyoruz. Oyuncak araba tekerleği, oyun hamuru, boncuk. Özellikle boncuk çok çok tehlikelidir. Birçok birkaç kere saat piline rastladık. Lütfen saat pillini ortamda bulundurmayın. Aynı zamanda işitme cihazları da çok tehlikeli. Kesinlikle ve kesinlikle çocukların bulunduğu yerde açıkta saat pili olmasın. Neyi merak ediyorlarsa buruna o saat pillerini sokuyorlar. Birkaç tane görmüştüm. Çok tehlikeli ve çok zehirlidir onlar” diye konuştu.

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“Hastanın burnundan 15 yıl sonra tespih boncuklarını çıkarttık”

Yaklaşık 15 sene önce burnuna tespih boncuğu sokan hastasının burnundan tespih tanelerini yıllar sonra çıkardığını dile getiren Dr. Şaşoğlu, şunları söyledi:

  • “Çocukken burnuna tespih tanesi sokmuş bir hasta şikayetle bana geldi. Yaklaşık 15 yıl sonra bir tespih tanesini çıkardım. Genelde bu yabancı cisimler çocuklarda özellikle bir tane değil birkaç tanedir. Bir tespih tanesini çıkardıktan sonra bir tane daha çıkardık. Hasta başka var mıdır hocam diye sordu. Ben ’artık boncuğun peşinde değil imamenin peşindeyiz’ dedim ve biraz da gülmüştük” dedi.

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