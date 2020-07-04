Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kültür dünyasının Çiftçisiydi Kalp krizi sonucu vefat etti
AKTÜEL

Kültür dünyasının Çiftçi’siydi: Kalp krizi sonucu vefat etti

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar ve şair İrfan Çiftçi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Aynı zamanda üniversitede hocalık yapar Çiftçi kültür sanat alanında yaptığı hizmetlerle tanınıyor. Çiftçi yarın ebedi yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Çiftçi
İrfan Çiftçi

Kültür sanat dünyasının önemli isimlerinden yazar, şair akademisyen İrfan Çiftçi geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta aramızdan ayrıldı. Henüz 55 yaşında olan Çiftçi kültür sanat alanında yaptığı hizmetlerle tanınıyor. 1994 seçimlerinden sonra belediyecilikte kültür sanat etkinliklerine yön veren Çiftçi aynı zamanda Türk dünyasının kültür atlası için de uzun yıllar emek harcadı. Çiftçi için yarın (5 Temmuz’da saat 12.00’de) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde tören düzenlenecek. İrfan Çiftçi’nin cenazesi aynı gün Fatih Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Gebze’de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

15 Temmuz sonrası Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşavirliği görevinde bulunan Çiftçi son olarak İstanbul Üniversitesi’nde hocalık yapıyordu. İÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, «Kars yöresi ve Azerbaycan başta olmak üzere aşık tarzı eserlerin arşivine büyük emek verdi. Öğrenci kulüpleri ile İÜ Öğrenci Kültür Merkezinde (ÖKM) başlayan edebiyat ve kültür faaliyetleri son olarak Bakü’de kültür müşavirliği ile devam etti. Akademi ve kültür camiasının sohbet ehli simalarındandı” diye konuştu.

BİR KÜLTÜR KARINCASI

İÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Çiftçi’nin uçları buluşturan aklın merkezi olduğunu hatırlatarak «1980 kuşağının buruk sessizliğini bozan bir genç adam. Sevecen, babacan tavrıyla neşeyi ve hüznü art arda yaşayabilen bir şair» ifadelerini kullandı. Çiftçi’nin bir “kültür karıncası” ve “dergi kurdu” olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Benim kuşağımın bir ağabeyi ve arkadaşı olmayı başarmış bu neşeli adam için Türklük ve Müslümanlık mevcut tariflerin çok ötesindeydi. Dünyayı anlamak ve zamanın ruhunu yakalamak için uykusuz kalan bir modern dervişti.” dedi.Küratör Mehmet Lütfi Şen ise « Konulara çok başka bir açıdan bakardı her zaman ve bu baktığı açı çok modern olurdu ama kökleri tarihin en derinlerinden gelirdi» ifadelerini kullandı.

Ata yurdundan el alırdı

  • İrfan Çiftçi’nin tarihine bağlı olduğunu aktaran Şen şunları söyledi:” Ata yurdundan el alır, çağdaş dünyada doğru bir bakış açısı üretirdi. Gerçekten onunla birlikte olunan toplantılar tam bir İrfan meclisi olurdu. Adıyla müsemmaydı.”

Abone Ol Google News
Ayasofya bizim hakkımız

Ayasofya bizim hakkımız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya hakkında net mesaj verdi.
Havai fişek faciası

Havai fişek faciası

​Sakarya'da yaşanan facianın nedeni belli oldu.
Yeni intifada geliyor

Yeni intifada geliyor

​Siyasi parti ve örgütler birlikte hareket edecek.
Şimdi de<br>MEB ilan etti

Şimdi de
MEB ilan etti

Terörist Hafter, Yunan ile anlaştı.
Tarihin en<br>büyük HES açılışı

Tarihin en
büyük HES açılışı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 52 tesis için kurdeleyi kesecek
Yunan vahşeti

Yunan vahşeti

​Mülteciler konuyu AİHM'e taşıdı.
Bataklıktan<br>FETÖ'cü çıktı

Bataklıktan
FETÖ'cü çıktı

​Tarihin en büyük operasyonunda FETÖ'nün elebaşları yakalandı.
Nefret diz boyu

Nefret diz boyu

​Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü İBB'ye isyan etti.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
On bir milyon hasta<br> 500 bin ölü

On bir milyon hasta
500 bin ölü

AB ilaca, Hindistan ise aşı için deneye onay verdi.
İstismarı iftirayla gizlediler

İstismarı iftirayla gizlediler

​Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındığını iddia etmişlerdi.
Görev başarıyla tamamlandı

Görev başarıyla tamamlandı

​F-16'lar terör yuvalarını yerle bir etti.
Vakaların azalması <br>zaman alıyor

Vakaların azalması
zaman alıyor

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Dört can kaybı<br>97 yaralı

Dört can kaybı
97 yaralı

Üç kişi aranıyor, söndürme çalışması sona erdi
Okullar için <br>tarih belli oldu

Okullar için
tarih belli oldu

​MEB genelgesi ile ara tatil tarihleri de açıklandı.
Beni 10 metre fırlattı

Beni 10 metre fırlattı

Sakarya'daki patlamada yaralanan işçi o anları anlattı.
Deprem sandım!

Deprem sandım!

Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.