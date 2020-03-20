Kültür sanat evimize geliyor: Salgına karşı evde kalıyoruz

Salgına karşı sosyal medyadan “#evdekal” etiketiyle başlatılan, ünlü birçok ismin destek verdiği kampanya kapsamında evden takip edilebilecek birçok etkinlik, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Virüse karşı direnç geliştiren sanat toplululukları, müzisyenler, sinemacılar ve tiyatrocular online sanat aktiviteleriyle çalışmalarına devam ediyor.

La Boheme

TRT 2’DE DOLU DOLU SANAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Sanat Heyecanı Evimizde” sloganıyla hazırladığı opera, tiyatro ve konser ve müzikal gibi birçok etkinlik canlı ve bant yayın olmak üzere 24 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında TRT 2 ekranlarından izlenime sunulacak. Program kapsamında 24 Mart’ta Devlet Opera ve Balesi’nin (DOB) hazırladığı “Napoliten Konser”i, 27 Mart’ta “Reis Bey” oyunu canlı olarak sahnelenirken, 28 Mart’ta “La Boheme” operası banttan, 31 Mart’ta “Tembel Memiş” adlı çocuk müzikali canlı olarak seyredilebilecek. Nisan ayının 3’ünde ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası canlı yayınla konser verecek. 4 Nisan’da “Aida” operası, 7 Nisan’da “Kantocu” adlı tiyatro oyunu, 10 Nisan’da canlı opera konseri, 11 Nisan’da banttan “Troya” operası, 14 Nisan’da canlı olarak “Uçmak” adlı tiyatro oyunu, 17 Nisan’da Çukurova Senfoni Orkestrası, 18 Nisan’da “Operanın Sevgilileri” banttan, 21 Nisan’da çocuklar için canlı olarak “Turta Girmemiş Orman” adlı tiyatro oyunu TRT 2 ekranından sahnelenecek. DOB, 24 Nisan’da canlı olarak müzikseverlerle bir araya gelirken, 25 Nisan’da bant yayından DOB’un gala konseri, 28 Nisan’da “Kuzu Maydonozun Maceraları” adlı çocuk oyunu, 1 Mayıs’ta da İzmir Senfoni Orkestrası canlı yayınla seyircilerle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın daha önce biletleri tükenen birçok konseri, TRT 2’nin YouTube kanalında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

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Canlı yayında opera

Dünyanın en iyi orkestralarından biri kabul edilen Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kapsamda bir ay boyunca canlı konserlerini ücretsiz olarak “digitalconcerthall. com” adresinden paylaşıma açtığını duyurdu. ABD’nin klasik müzik alanında en büyük sahnelerinden biri olan Metropolitan Opera da mart ayı sonuna kadar ücretsiz olarak “www.metopera.org” adresinden izlenime sunacak. Viyana Devlet Operası, bugüne kadarki opera ve bale performanslarının kayıtlarını “www.staatsoperlive. com” adresinden ücretsiz olarak yayınlayacak. Paris Operası, “operadeparis.fr” adresinden ücretsiz olarak aralarında “Manon”, “Don Giovanni”, “Kuğu Gölü”, “Sevil Berberi” ve “Carmen”in bulunduğu birçok eseri yayınlayacak.

ONLİNE FİLMLER

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel etkinliği “Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali” 300 belgesel yapımı “www.idfa.nl” adresinden ücretsiz olarak erişime açtı. Nisan ayı sonuna kadar “www.ontheboards.tv”, çağdaş dans performans gösterimlerini ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştururken, www.socialdistancingfestival.c... adresi ise sahne sanatları alanında çeşitli tiyatro, dans ve opera gösterimlerini canlı olarak ay sonuna kadar izlenime açacak.

Sergiler internette

İsviçre’nin uluslararası sanat fuarı “Art Basel”, , “www.artbasel.com” adresinden incelenebiliyor. İzmir’de yer alan Arkas Sanat Merkezi, 2011’den bu yana düzenlediği 20 sergiyi 3D olarak internet sitesinde ziyarete açarken, son olarak sanatseverlerin izlenimine sunulan “Picasso: Gösteri Sanatı Sergisi”nin de arasında bulunduğu diğer sergiler “www.arkassanatmerkezi.com” adresinden görülebilecek. Ankara merkezli Galeri Soyut da ziyaretçilerine “www.galerisoyut.com” adresinden 3Dsergi turu imkanı sunuyor. Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Pg Art Gallery ise kapılarını ziyaretçilerine kapasa da sergileri online olarak açmaya devam ettirecek. Galeri 21 Mart’tan itibaren Ayla Turan’ın yeni sergisi “Tehlikeli Oyunlar”ın gösterimini “pgartgallery.com” adresinden gerçekleştirecek.



