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Kur'an yakılmasına karşı 40 ülkede Hatmi Şerifler okundu

İDDEF’in dünyanın dört bir yanındaki medreselerinde eğitim alan öğrenciler ve görevli hocalar İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına karşı Hatmi Şerif okudu.

12:04 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kur'an yakılmasına karşı 40 ülkede Hatmi Şerifler okundu

Kur'an yakılmasına karşı 40 ülkede Hatmi Şerifler okundu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) dünyanın 40 ülkesinde bulunan 100 eğitim merkezi ile 80 medresesinde hafızlık ve İslami ilimler tahsil eden öğrenciler ve görevli hocaları, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek Hatmi Şerif okudu.

Gine’den Somali’ye, Etiyopya’dan Hindistan’a kadar uzanan tüm coğrafyalardaki İDDEF Medreselerinde okunan Kur’an-ı Kerim ile birlikte Türkiye’nin, Müslümanlar’ın birlik ve beraberliği için dua edildi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İsveç’te, İslam düşmanı Sıkı Yön Partisi’nin Danimarkalı lideri Rasmus Paludan’a Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakma izni verildi. Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçu olmakla birlikte, bu çirkin saldırıya dünyanın dört bir yanında bulunan medresemizden hatmi şerif okuyarak tepki gösterdik.

Milyonlarca Müslümanı ve Türkiye’yi nefretle hedef alan eylemi ve eyleme izin veren İsveç makamlarını şiddetle telin ediyoruz. Belirtmek istiyoruz ki her anlamda nefreti ve küfrü, özgürlükler kapsamında değerlendiren Batı zihniyeti, nefretinin ve düşmanlığının altında kalarak yıkılacaktır. Allah (c.c), Saff Suresi’nde ‘Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır’ buyuruyor.” ifadelerine yer verildi.

#İDDEF
#İsveç
#Kur'an
1 saat önce
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Kur'an yakılmasına karşı 40 ülkede Hatmi Şerifler okundu
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