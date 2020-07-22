Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Bakanlığının "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2020, 15:26 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2020, 15:41 Yeni Şafak