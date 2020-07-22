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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban Bayramı bu yıl 31 Temmuz Cuma ve 3 Ağustos Pazartesi günleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusunun cevabını merak ediyor. Haberimizde Diyanet İşleri Bakanlığının "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?" sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusuna şu yanıt verildi.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban bayramında ne zamana kadar kurban kesilir?

Başkanlığın cevabında şu ifadeler kullanıldı:

  • "Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).
  • Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436)."

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Yaşanan hareketliliğin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı.


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