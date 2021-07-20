Hayat Kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 6 bin kişi hastaneye koştu
AKTÜEL

Kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 6 bin kişi hastaneye koştu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Haber Merkezi DHA
Kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 6 bin kişi hastaneye koştu
Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını gösterilen bu alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde, kapılarının önlerindeki sokakta yaptı.


İSTANBUL'DA 793 KİŞİ YARALANDI
Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.

DHA

Aksiyon flimlerini aratmayan kovalamaca: Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
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Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalara kurduğu kesim yerlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti.
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Kesim sırasında bazı kurbanlıklar kaçtı, sahipleri de peşlerinden koştu.
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Palandöken ilçesindeki kesimhaneye getirilen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçtı. Atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe’ye doğru kaçan hayvan, sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu.
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Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama ekibinin uyuşturucu iğne kullanmasına izin vermeyen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı.
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Palandöken ilçesi Su Deposu semtinde ise sahiplerini peşinden koşturan boğa, atılan uyuşturucu iğneye rağmen kaçışını sürdürdü.
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Sokak aralarında koşturan kurbanlık, hayvan sahiplerinin yoğun çabaları sonucu yakalandı.
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Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde ise kesilmek için yatırıldığı sırada yeniden kalkan boğa, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
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Birçok bölgede kurbanlıklarını kesmekte zorlanan vatandaşlar, kurban yakalama ekibinden destek istedi.
Aksiyon flimlerini aratmayan kovalamaca: Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
Erzurum'da, bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kesilmek için yere yatırıldıktan sonra yeniden kalkan boğa, görevlilerin yaptığı iğneyle sakinleştirildi.


İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:
  • Adana ( 92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (25), Bilecik (59), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (5), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (63)

DHA

Çanakkale Köprüsü ile boğaz 6 dakikada geçilecek: Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
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Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.
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Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.
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Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapılmıştı.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor.
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Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blok montajı yapıldı. Gemiyle getirilen mega tabliye bloku, ana halatlar üzerine geçen günlerde montajı yapılan kaldırma vinci ile yukarı kaldırılarak konuldu.
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1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
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Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek.
Title
Çanakkale Köprüsü ile boğaz 6 dakikada geçilecek: Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki ilk mega tabliye blok montajı, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına yapıldı. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.


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