Kurban kesimi sırasında yaralanan yaklaşık 6 bin kişi hastaneye koştu

Kurban Bayramı’nın ilk günü, bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyeler tarafından kurulan kesim yerlerine gitti. Vatandaşlar, günler öncesinden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını gösterilen bu alanlarda kesti. Bazı kişiler ise kesim işlemini evlerinin bahçelerinde, kapılarının önlerindeki sokakta yaptı.



İSTANBUL'DA 793 KİŞİ YARALANDI

Yapılan tüm uyarılara rağmen, bu bayramda da acemi kasaplar, hastaneleri doldurdu. Kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servisinin yolunu tuttu. Yaralıların tamamına yakınına ayakta müdahale edildi. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 5 bin 825 kişi hastanelere başvurdu. İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu.

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DHA

FOTOĞRAF 9 Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalara kurduğu kesim yerlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti. Kesim sırasında bazı kurbanlıklar kaçtı, sahipleri de peşlerinden koştu. Palandöken ilçesindeki kesimhaneye getirilen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçtı. Atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe’ye doğru kaçan hayvan, sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama ekibinin uyuşturucu iğne kullanmasına izin vermeyen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı. Palandöken ilçesi Su Deposu semtinde ise sahiplerini peşinden koşturan boğa, atılan uyuşturucu iğneye rağmen kaçışını sürdürdü. Sokak aralarında koşturan kurbanlık, hayvan sahiplerinin yoğun çabaları sonucu yakalandı. Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde ise kesilmek için yatırıldığı sırada yeniden kalkan boğa, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi. Birçok bölgede kurbanlıklarını kesmekte zorlanan vatandaşlar, kurban yakalama ekibinden destek istedi. Aksiyon flimlerini aratmayan kovalamaca: Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı Erzurum'da, bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kesilmek için yere yatırıldıktan sonra yeniden kalkan boğa, görevlilerin yaptığı iğneyle sakinleştirildi. BiP'te paylaş

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İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle:

Adana ( 92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (25), Bilecik (59), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (5), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (120), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (90), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (25), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (63)

DHA