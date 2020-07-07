Müslüman toplumların simgesi durumundaki ibadetlerden biri olan kurban, bir Müslüman'ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun simgesi.

Allah'a yaklaşmak ve rızasını kazanmak amacıyla kesilen hayvan olan kurban, akıllı, özgür, bir yerde yerleşik olan ve nisap miktarı zengin Müslümanların üzerine düşen bir görev.

Allah rızasını kazanmak için kurban kesmekle yükümlü olan kişi hem Allah'a ruhen yakınlaşır, hem de fakirlere de yardım etmek suretiyle halka yaklaşır.

HAYAT Kimler kurban kesmeli?

Peki, kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek vacip mi farz mı?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

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Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmakta (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı var. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesi.

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Kurban kesmek vacip mi farz mı?

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnet (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğu (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmakta.

HAYAT İyi bir kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği, ihtiyaç sahiplerine yardım edilen ve Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı arefesi Miladi takvime göre, 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.