Hayat Kurt Cobainin hırkası açık arttırmaya çıkarılıyor
AKTÜEL

Kurt Cobain'in hırkası açık arttırmaya çıkarılıyor

Kurt Cobain'in hırkası açık arttırmaya çıkarılıyor

ABD'li ünlü şarkıcı Kurt Cobain'in MTV gecesinde giydiği hırka ABD'de açık arttırmada satılacak. Müzayede kapsamında Bob Dylan, Eric Clapton and Bruce Springsteen'a ait el yazmaları da satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi AA
Kurt Cobain
Kurt Cobain

ABD'li söz yazarı ve Nirvana grubunun efsanevi solisti, ritim ve solo gitaristi Kurt Cobain'in özel eşyaları açık arttırmaya çıkarılıyor.

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Julien Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Cobain'in MTV yayınında akustik performans sergilerken giydiği zeytin yeşili hırkanın yanı sıra sanatçının Fender marka gitarının 25-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek müzayedede açık arttırmaya çıkarılacağı duyuruldu.

Sanatçının, Nirvana'nın son albümü "In Utero"nun turnesi sırasında kullandığı turkuaz rengindeki gitar daha önce Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergilenmişti.

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Müzayede kapsamında Bob Dylan, Eric Clapton and Bruce Springsteen'a ait el yazmaları da satışa çıkarılacak.

ABD'de 1994 yılında 27 yaşında hayatını kaybeden Kurt Cobain'in üyesi olduğu Nirvana grubu, ABD'de 25 milyon, dünya çapında da 75 milyon albüm satışına ulaşmıştı.

Kurt Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu.

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