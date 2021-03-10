Kuruluş Osman 31 ülkenin ardından şimdi de Tunus’ta yayımlanacak

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden ‘Kuruluş Osman’, uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeye devam ediyor.

‘KURULUŞ OSMAN’ 32 ÜLKEDE YAYINDA

31 ülkede gösterilen dizi, şimdi de Tunus’ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus’un en önemli kanalı Nessma TV’de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. ‘Kuruluş Osman’, Tunus’taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında her çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Dizi ikinci sezonunda da reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor.

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FOTOĞRAF 6 Bozdağ Film tarafından hayata geçirilen, yurt içinde ve yurt dışında izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın kadrosuna Türk Sinemasının önde gelen isimlerinden Cüneyt Arkın katılıyor. ADBA TV'nin haberine göre Cüneyt Arkın, bu sezon Aksakallıların reisi olarak Kuruluş Osman izleyicileri ile buluşacak. Kuruluş Osman sezon boyunca aldığı reytinglerle büyük bir başarıya imza atmıştı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi uzun yıllardır ekrandan uzak kalan usta isim Cüneyt Arkın'ı kadrosuna katarak ikinci sezonunda da iddiasını ortaya koymuş oldu. Son yılların en büyük transferi: Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da oynayacak Oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekorları kıran ve Osman Gazi'nin hayatını ele alan Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu. Bu haberle Türk dizi tarihinin en büyük transferi gerçekleşmiş oldu. Arkın, Aksakallıların reisi rolünü canlandıracak.

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