Kuşdili Festivali’nin tarihi belli oldu

Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yaptığı açıklamada ”Islık Dili Giresun, Bölgemiz ve Türkiye’miz için kaybedilmemesi gereken önemli bir kültürel değerdir. Ülkemizin somut olmayan kültürel mirası olan, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Islık Dilinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, her sene etkinlikler organize ediyoruz. Bu sene 22’incisini düzenleyeceğimiz Islık Dili Festivali’ni 20 Temmuz’da Giresun Cumhuriyet Meydan’ında; 21 Temmuz’da da Kuşköy Köyü’nde düzenleyeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF 4 Çocukluk arkadaşı olan 26 yaşındaki Alican Güç ve Orkun Çetin, küçük yaştan beri gezgin olma hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Farklı kültürleri tanımak için çadır ve az sayıda kıyafetle yola çıkan gençler, ceplerindeki parayı tüketince kendi yaptıkları un helvası ve bileklikleri satarak hayallerinin peşinden gitmeyi sürdürüyor. Önce Brezilya'nın Sao Paolo kentine giden Alican Güç ve Orkun Çetin, yaşadıkları zorlukları anlattı. Sokaklarda, terminallerde yatmak zorunda kaldıklarını belirten gençler, gezgin olmanın böyle bir yanının olduğunu bilerek yola çıktıklarını söyledi. Türk kültürünü gittikleri her yerde tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden gençler, geçimlerini sağlamak için un helvası ve bileklik satıyor, ayrıca çadırda yaşıyorlar.Brezilya'dan Uruguay'a yürüyerek geçtiklerini söyleyen Alican Güç, “Birer sırt çantası ve çadırımızla yola çıktık. Brezilya'ya indiğimizde hesabımızda 9 bin 200 lira para vardı. 3,5 ayı aşkın süredir yoldayız. Bileklik yapıp satıyoruz. Sokak yemeği yapıp satmaya başladık. Onun dışında gelirimiz yok. Brezilya'dan Uruguay'a yürüyerek geçtik. Çadırda kalıyoruz. Uruguay'da Melo kasabasında tanıştığımız insanlar bize iyi davrandılar. Biz de başka insanlarla tanışarak başka kapılar açtık kendimize dedi. Melo'da Meslek Yüksekokulu Gastronomi sınıfına Türk tarihi ve Türk mutfağı sunumu yaptıklarını söyleyen Alican Güç, yola çıktığı arkadaşı Orkun Çetin'in aşçılıkla arasının iyi olduğunu belirterek, “Sokakta un helvası yaptık, insanların hoşuna gitti. Sokakta un helvası satıyoruz. Güzel para kazanıyoruz. Yapımı da kolay diye konuştu. Yola çıkarken dönmek için bir tarih belirlemediklerinin altını çizen Alican Güç, “Ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz. Uruguay'dan Arjantin'e, Patagonya bölgesine, oradan Şili'ye, daha sonra da Kuzey'e gitmeyi planlıyoruz şeklinde konuştu. Un helvası satarak dünyayı geziyor Sırt çantaları ile Türkiye'den yola çıkan iki arkadaş, un helvası ve kendi yaptıkları bileklikleri satarak önce Brezilya, ardında da Uruguay'a giderek hayallerinin peşine düştü.

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FOTOĞRAF 12 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için UNESCO'ya da daha önce başvurusu yapılan batık şehrin görünen kısmı suların yükselmesiyle yüzeyden görünmeyecek hale gelirken, kuş bakışıyla ancak fark edilir hale geldi. Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 1,5 kilometrelik kale surları da su seviyesi yükselmesiyle tamamen kayıp oldu. Gölde bulunan tavşanlı adasının da büyük bir bölümü suda kaldı. Geçtiğimiz yıl da Sivrice'de Hazar Gölüne geldiğini anımsatan Nurullah Ersöz,Batık Şehirin surları hemen hemen görünüyordu. Ama bu yıl geldiğimizde gördüm ki Batık Şehir'in surları artık görünmüyor. Buda yağışların fazla olmasından dolayı surlar hemen hemen kaybolmuş durumda dedi. Yöre sakinlerinden İlyas Özker ise Geçen yıl yağışlar olmadığı için su seviyesi minimum düzeye inince haliyle batık şehir yukarılarda kaldı. Duvarları falan hep görünüyordu. Bu sene malum yağışların çok olmasıyla su seviyesi yükseldi. Yükselince ada biraz daha küçülmeye başladı ifadelerini kullandı. Batık şehrin surları su altında kaldı Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü su seviyesi yükselmesiyle birlikte mavi bir görüntüye kavuşurken, bu yıl yağışın fazla olmasıyla birlikte batık şehrin kalıntıları su altında kaldı, daha önce görünen 1,5 kilometrelik kale surları da görünmez oldu.

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