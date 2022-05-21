Kutsal emanetlere akın: 41 günde 265 bin kişi ziyaret etti

Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı. Kutsal emanetlerin de sergilendiği müzeyi, 41 günde 265 bin kişi ziyaret etti. Ramazan’da akına uğrayan müzede en çok, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara perdeleri, Makamı İbrahim örtüsü, Hacer-ül Esved muhafazaları gibi kutsal emanetlerin sergilendiği bölümler ilgi gördü. 18-24 Mayıs Müzeler Haftası münasebetiyle Yeni Şafak’a konuşun Müze Müdürü Nezih Ertuğ, “Müzemiz Ramazan ayında yoğun ilgi gördü. Halkımız İslam eserlerini görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.” dedi.

KİŞİYE ÖZEL SU VE MÜZİK TERAPİSİ

Edirne’de 2. Beyazıt döneminde kurulan şifahanenin içinde müzik terapisi yapıldığını söyleyen Ertuğ, “O dönemde insanların doğdukları güne, ten renklerine, kan gruplarına ve daha birçok özelliklerine göre müzik ve su ile terapi yapılıyordu. Burada çok farklı makamlar kullanılıyordu. Hem makamlar farklı hem de bu terapiyi günün belli vakitlerinde uyguluyorlardı. Bu terapinin, hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklar için kullanılıyor ve her ikisine de iyi geldiği biliniyor. Biz de çok fazla ilgi gören bu terapileri müzemizde ziyaretçilerimizle buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

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Osmanlı’nın ilk parası burada

Osmanlı’nın kuruluşunu simgeleyen sikkenin yalnızca İslam Medeniyetleri Müzesi’nde olduğunu ifade eden Ertuğ şunları kaydetti: “Arkeoloji Müzesi’nden sikkeler koleksiyonunu almıştık. Genellikle Osmanlı tarihi yazımında ilk bastırılan Osmanlı sikkesinin Sultan Orhan’a ait olduğu geçmektedir. Fakat son yapılan çalışmalarda ilk bastırılan Osmanlı sikkesinin Sultan Osman zamanında bastırıldığı ortaya çıkmıştır. Dünyadaki tek örneği olan sikkeyi müzemize getirdik. Bu sikkeyi sergilemekten gurur duyuyoruz.”

Tılsımlı gömlekler ilgi gördü

Müzenin en dikkat çeken eserlerinden birinin tılsımlı gömlekler olduğunu söyleyen Ertuğ, “Bu gömlekler Osmanlı döneminde padişah kaftanları bölümünde nadir sergilenen tılsımlı gömleklerdir. Kişi doğduğu anda gökyüzünde bir yıldız belirir, o yıldızın yükseldiği zamanlarda tılsımlı gömlekler yazılmaya başlanır. Kur’an’daki zafer ve muzaffer ayetleri Fetih Suresi, Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Fatiha-i Şerif gibi sure ve dualar kazaya belaya karşı koruması için gömleklerin üzerine yazılırdı. Padişah sefere çıktığında bu gömleklerden giyerdi.” dedi.