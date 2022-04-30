Ramazan Kutsal emanetler engelli vatandaşlarla buluşturuldu Duygularımı tutamıyorum
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RAMAZAN HABERLERİ

Kutsal emanetler engelli vatandaşlarla buluşturuldu: Duygularımı tutamıyorum

Kağıthane’de bulunan Daye Hatun Cami’nde, Hz. Muhammed’in kutsal emanetleri engelli vatandaşlarla buluşturuldu. Engelli oğlu Sinan Bozkurt’la birlikte gelen Makbule Bozkurt, "Sebep olup getirenler sağ olsun. Duygularımı tutamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Haber Merkezi DHA
Kutsal emanetler engelli vatandaşlarla buluşturuldu: Duygularımı tutamıyorum
Kutsal emanetler engelli vatandaşlarla buluşturuldu

Kağıthane Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik bir etkinlik düzenlendi. Ramazan ayının bitimine yakın düzenlenen etkinlik kapsamında İslam Peygamberi Hz. Muhammed’den kalan kutsal emanetler, engelli vatandaşlara tanıtıldı.

Daye Hatun Cami’ne getirilen Hz. Muhammed’in sakal-ı şerifi, saç-ı şerifi, kabrindeki toprağı ve Ravza-i mutahharadaki örtü vatandaşlar ve aileleri ile buluşturuldu.

“SEBEP OLUP GETİRENLER SAĞ OLSUN. DUYGULARIMI TUTAMIYORUM”

Konuyla ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Mukaddes emanetlere olan ziyarette engelli kardeşlerimize özel bir program düzenledik. Kağıthane’nin tarihi camisinde Daye Hatun Camii’nde bu programı gerçekleştiriyoruz. Kağıthane’de bulunan engelli kardeşlerimizin Hz. Muhammed efendimizin sakal-ı şerifini, saç-ı şerifini, kabrindeki toprağı ve Ravza-i mutahharadaki örtüyü de burada özellikle engelli kardeşlerimizin ziyaretine açmış olduk. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretle bazen yoğun oluyor ve engelli kardeşlerimiz çok fazla ziyaret edemiyor, özel olarak ilgilenilemiyor ama bugün özel olarak arkadaşlarımız ilgilendiler, ziyarette bulundular” açıklamasında bulundu.

  • Engelli oğlu Sinan Bozkurt’la birlikte gelen Makbule Bozkurt, “Oğlum iki tane. Birini evde bıraktım, tekerlekli sandalyede. İki tane engellim var. Oğlumu yürüyebildiği için aldım, geldim. Çok güzel bir şey, ağlıyorum yani. Çok sevindim. Sebep olup getirenler sağ olsun. Duygularımı tutamıyorum” dedi.

Engelli oğlu Murat Arıcıoğlu’yla gelen Aynur Arıcıoğlu ise, “Ne mutlu bize. Böyle bir günde nasip oldu, geldik, gördük. Allah razı olsun. Başkanımızdan da memnunuz” dedi.
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