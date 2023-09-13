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Hayat

Kutsal mekanlara 3D tanıtım: Kudüs turuna mobil rehber

Kutsal mekânların daha iyi tanıtılmasını sağlayacak 3D tanıtım videoları ve müze görüntülerinin de içinde bulunduğu sanal gezinti için altyapı çalışmaları da sürüyor. Kutsal mekânları ziyaret edemeyen vatandaşlar da bu uygulama ile bu mekânları dijital ortamda gezebilecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Umre ve Kudüs Yolcuları Eğitim Programına Kudüs Dersleri ilave edilmesi planlanırken, sunum ve materyal için bir de çalıştay düzenlenecek.

Umre ve Kudüs Yolcuları Eğitim Programına Kudüs Dersleri ilave edilmesi planlanırken, sunum ve materyal için bir de çalıştay düzenlenecek.

Müslümanlar için manevi önemi bulunan Kudüs’e düzenlenen turların daha verimli geçmesi için mobil bir uygulama üzerinde çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı, ziyarete katılan vatandaşların doğru ve güvenilir bilgi almasını hedefliyor. Kudüs’e yönelik tüm bilgilerin toplanacağı mobil uygulamanın altyapı hazırlıklarına başlandı. Kudüs Ziyaretleri Mobil Uygulaması ile bölgenin tarihi, önemi ve değerine ilişkin bilgilere kolayca ulaşılabilecek. Kudüs turlarına katılacak vatandaşlar için de halihazırda çevrimiçi dersler veren Başkanlık, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla bölgesel hazırlık kursları da düzenleniyor. Umre ve Kudüs Yolcuları Eğitim Programına Kudüs Dersleri ilave edilmesi planlanırken, sunum ve materyal için bir de çalıştay düzenlenecek.


#aktüel
#müze
#Diyanet İşleri Başkanlığı
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