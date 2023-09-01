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Teknoloji

Türksat 6A 2024’te uzayda

Türksat da TEKNOFEST’teki yerini aldı. Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, festival alanında Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.

Canberk Doğan
04:00 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Yeni Şafak'a konuştu.

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Yeni Şafak'a konuştu.

TEKNOFEST’in, ülkenin geldiği teknolojik seviyenin yansıması olduğunu kaydeden Ertok, gençlere “Daha iyisini yapabiliriz” mottosunun aşılandığını vurguladı. Kendi stantlarında da çocuklara yönelik etkinliklere ağırlık verdiklerini anlatan Ertok, “VR gözlüklerle çok güzel içerikler sunuyoruz. Bizim uydularımız 36 bin km’de. Çocuklara uzayda bunun nasıl göründüğünü gösteriyoruz. Çocukların uzay teknolojilerine ilgisini arttırmayı amaçlıyoruz” dedi. Türksat’ın yeni uydusu 6A hakkında da bilgi veren Ertok, çalışmaların kesintisiz sürdüğünü söyledi: “Türksat 6A, Türkiye’nin en büyük AR-GE projesi. 10 yıldır üzerinde çalışıyoruz ve artık sona geldik. Uzaya fırlatacağımız modelin son testleri yapılıyor. Titreşim ve akustik testi yapıldı. Yakında anten testleri başlayacak. 2024’ün ilk yarısında uzaya yollamak istiyoruz.”




#TEKNOFEST
#TÜRKSAT
#Uydu
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