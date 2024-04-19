Kuzey Anadolu Fay Hattı için korkutan uyarı: 7.0 ila 7.5 civarında deprem bekliyoruz

Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Tokat'ın da üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklenen büyük şiddetli depremin hala olmadığını kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na doğru 9 metre kaydığını kaydeden Arslan, yukarıya doğru meydana gelen hareket sonucu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kırılmalar meydana geldiğini ve Tokat'ın da bu hat üzerinde olduğunu kaydetti.
"Deprem olan bir bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma ihtimalinin neredeyse sıfır"
Deprem olan bir bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirten Arslan, sözlerine şöyle devam etti: