Hayat Lale Mansur Atatürk önemli şeyler yaptı ama tapmak ayrı
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Lale Mansur: Atatürk önemli şeyler yaptı ama tapmak ayrı

Sinemamızın usta oyuncularından Lale Mansur, geçmişte dindarların aşağılandığını ve bugün yaşanan problemlerin temelinin atıldığını söyledi. Dünyada Atatürk kadar tarihi şahsiyet olarak kullanılan birinin olmadığını ifade eden Mansur, "Bu ülke için çok önemli şeyler yaptı ama tapmak ayrı bir durum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Lale Mansur
Lale Mansur

Gündeme ve hayatına dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Lale Mansur, dindar insanlara yapılan baskılara dikkat çekti. Bugün kendisini "Atatürkçüyüm" diye tanımlayan birçok kişinin, aslında son derece tutucu olduğunu söyleyen Lale Mansur, bu nedenle geçmişte ve günümüzde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre dedesi, Çanakkale'de Atatürk'ün silah arkadaşı Servet Paşa olan Lale Mansur, dünyada Atatürk kadar ismi kullanılan "tarihi şahsiyet" olmadığının altını çizdi. "Bu ülke için çok önemli şeyler yaptı ama tapmak ayrı bir durum" ifadelerini kullanan Lale Mansur'un sözleri tepkiye neden oldu. Twitter'da gündem olan Lale Mansur'a sosyal medya kullanıcıları hakaretler yağdırdı. 2010 yılındaki referandum için "yetmez ama evet" diyen Lale Mansur'a bu sözleri hatırlatılarak linç edildi.

  • "Atatürkçüyüm diyenlerin geçmişte yaptığı birçok hata var aslında. Mesela geçmişte dindar insanları aşağıladılar, 'Başörtüsünden dolayı bunlar üniversiteye gidemez' dediler. Çok tutarsız bir durum bu. Bugün yaşadıklarımızda geçmişte yapılan bu hataların çok büyük etkisi var. Yapılan hatalar bumerang gibi geri döndü."

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