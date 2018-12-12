Hayat Leonardo DiCaprio kendisine verilen Oscarı iade etmek zorunda kaldı
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Leonardo DiCaprio kendisine verilen Oscar'ı iade etmek zorunda kaldı

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, adı yolsuzluğa karışan iş adamının kendisine hediye ettiği Oscar'ı iade etmek zorunda kaldı. Bu olay, oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun, Oscar konusunda talihsizliği olarak yorumlandı. DiCaprio'nun Brando'nun Oscar'ını iade edeceği açıklamasından sonra, Oscar ödülünü, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.

Diğer
Mal varlıklarına el konulan iş adamının, ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.
Mal varlıklarına el konulan iş adamının, ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Jho Low hakkında tutuklama kararı alındı. Mal varlıklarına el konulan iş adamının, ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

Marlon Brando'nun Oscar'ını alıp hediye etmişti

Leonardo DiCaprio'ya Oscar adaylığı getiren Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminin finansörlerinden olan Low, bir açık artırmada Marlon Brando'nun Oscar'ını 600 bin dolara almış ve bunu ünlü aktöre hediye etmişti. Bu olay, oynadığı her rolün hakkını veren ünlü oyuncunun, Oscar konusunda talihsizliği olarak yorumlandı.

İade edeceğini açıkladı

People.com'un haberine göre, ancak şu sıralarda kaçak kabul edilen Low'un verdiği tüm bu hediyeler iade edilmek zorunda. DiCaprio'nun Brando'nun Oscar'ını iade edeceği açıklamasından sonra, Oscar ödülünü, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.

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