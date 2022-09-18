LGBT dayatmasına karşı düzenlenecek yürüyüşe ünlü isimlerden tepki: Takipçiler yapılan paylaşımlara karşı çıktı

RTÜK toplantısında, 18 Eylül’de İstanbul Fatih’teki Saraçhane Parkı’nda LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'nün tanıtım videosunun ‘kamu spotu’ olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesini oy çokluğu ile kabul etti.

RTÜK karar ile ilgili yazıda şu ifadelere yer verdi:

Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre “kamu yararına yönelik spot film olarak” ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının, bu spotlara ayrılan kabulüne önerilmesine yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan “Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları” bölümüne eklenmiştir. İlgili spotların yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?

Toplam 150 STK’nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen “Büyük Aile Buluşması” adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30’da Saraçhane Parkı’nda başlayacak. Yürüyüş Beyazıt Meydanı’nda son bulacak.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

Dijital çağda, tüm dünyayı ve ülkemizi bir virüs gibi saran LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı “ben de varım” diyorsan, cinsiyetsizleştirmek, insan neslini azaltmak, aileyi yok etmek isteyen küresel ve emperyalist lobilere “dur” demek istiyorsan, ailemizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi korumak için Büyük Aile Buluşmamıza sen de katıl. Tarih: 18 Eylül 2022 Pazar / Buluşma: Fatih Saraçhane Parkı

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyen aileler bugün Saraçhane Parkı'nda buluşuyor

ÜNLÜ İSİMLERDEN VE SÖZDE TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ GELDİ

'Büyük Aile Yürüyüşü'ne ünlü isimler ve sözde toplum kuruluşları tepki gösterdi.

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Ünlü isimlerden tepki çeken paylaşımlar

Mabel Matiz “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ve söz konusu kamu spotu ile ilgili herkesi LGBTİ+’larla dayanışmaya çağırıyorum. Uygar bir toplumda böyle bir şeyin yeri yoktur ve ayrımcılık suçtur” ifadelerini kullandı.

Edis de, “Keşke bu yürüyüş ve kamu spotu yaşam hakları, çalışma hakları ellerinden alınan, kanun önünde eşitlik arayan, cinsel yönelimleri sebebiyle tacize istismara uğrayan LGBTİ+ bireyler için olsaydı. Bu kadar tersine istikamet sizin alnınıza kara bir leke. Acil şifalar diliyorum” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..” dedi.

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Melikşah Altuntaş “Adına #LGBTDayatması’na karşı yürüyüş dedikleri eylemin ne olduğunun, bununla ilgili bir “kamu spotu” hazırlanıp bunun ülkenin resmî kurulları tarafından televizyonlarda yayınlatılmasının ne demek olduğunun umarım farkındasınızdır. Bu nefret suçuna karşı sessizliği anlayamıyorum!” dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ise, ''Kimin haddine Yaradanın yarattığını kendi gibi değil diye yok saymak'' dedi.

Ünlü isimlerin bu paylaşımlarına, “Lut kavmi istemiyoruz” tepkileri yağdı.

GÜNDEM RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'aile' temalı paylaşım