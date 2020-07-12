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Hayat LGS sınavı sonrası cevap kağıdı kaybolan kız hayatının şokunu yaşadı Geleceğimle oynadılar
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LGS sınavı sonrası cevap kağıdı kaybolan kız hayatının şokunu yaşadı: Geleceğimle oynadılar

Milyonlarca öğrencinin 20 Haziran'da ter döktüğü Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonrası heyecanla sonuçlarını bekleyen Osmaniyeli Pınar Akbaş, hayatının şokunu yaşadı. Okulundan bir telefon alan ve LGS cevap kağıdının kaybolduğunu öğrenen genç kız, tüm emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Sınava çok çalışmıştım. Tüm emeğim gitti. Benim sınava girdiğim salonda arkadaşım da vardı beni sınavda o da gördü. Şu anda sınava hiç girmediğim görünüyor" dedi. Akbaşın annesi de, "Pandemi döneminde kızım sürekli ders çalışmıştı. Kızımın hakkının aranmasını istiyorum" diye isyan etti.

Haber Merkezi İHA
Cevap kağıdı kaybolan öğrenci, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Cevap kağıdı kaybolan öğrenci, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 8’inci sınıf öğrencisi
Pınar Akbaş, Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu'nda 20 Haziran’da yapılan LGS'ye girdi. 16 Temmuz’da sınav sonucunun açıklanmasını beklemeye başlayan aileye okuldan telefon gelerek öğrenci ile birlikte okula gelmeleri istendi. Öğrencinin annesi Sevgi Akbaş kızını da alarak okula gitti. Okul yetkilileri aileye öğrencinin sınav cevap kağıdının kayıp olduğunu ve Pınar Akbaş’ın bu konuda bilgisine başvuracaklarını söyledi. Sınav sonucunu beklerken aldığı bu haberle şok yaşayan öğrenciye sınava kesin girip girmediği soruldu.

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Sınav sonrası üzerinde adının yazılı olduğu soru kitapçığını da aldığını söyleyen ancak aldığı haberle şoke olan Akbaş, “Ben okulumda sınava girdim. Ancak geçtiğimiz hafta bizi okula çağırarak optiğimin kaybolduğunu söylediler. Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti. 76 soru cevapladım. Bazı soruları da boş bıraktım. Benim sınava girdiğim salonda arkadaşım da vardı beni sınavda o da gördü. Şu anda sınava hiç girmediğim görünüyor” dedi.

Sınav kaygısı nasıl yenilir?
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Sınav kaygısı nasıl yenilir?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Yarın gerçekleşecek olan sınava sadece sayılı saatler kaldı. Çocuklar ve aileler heyecanlı. Başarıyı en çok etkileyen faktörlerden biri ne yazık ki kaygı. Peki, sınav kaygısı nasıl yenilir? Gelin uzmanından dinleyelim.

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Kızımın hakkını yediler

“Kızımın geleceği ile oynanmasın” diyen anne Sevgi Akbaş ise “Bizi okuldan çağırdılar geldik. Kendilerini bakanlıktan aramışlar sanırım bize öyle dediler ve kızımın cevap optik kağıdının kayıp olduğunu söylediler. Pandemi döneminde kızım sürekli ders çalışmıştı. Dershaneye de göndermiştim. Bana adresime en yakın okula göndeririz dediler. Ben öyle olsun istemiyorum kızımın hakkının aranmasını istiyorum. Bakanlıktan ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

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  • Konuyla ilgili Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise Bakanlıktan şube müdürünün arandığını ve konudan haberdar olduklarını belirterek, "Öğrencimizin cevap kağıdının birinin olmadığı söylendi. Soru kitapçığının arasında mı kaldı, buradan gönderildi başka yerde mi kayboldu henüz bilmiyoruz. Bakanlık oradan araştırıyor biz de buradan araştırıyoruz. Aileyi bunun için okuldan aradılar ve bilgilendirdiler" dedi.

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