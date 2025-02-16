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Limak Filarmoni öğrenciler için sahne alacak

Limak Filarmoni öğrenciler için sahne alacak

19:0716/02/2025, الأحد
Yeni Şafak
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Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserini bu akşam Volkswagen Arena’da verecek.
Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserini bu akşam Volkswagen Arena’da verecek.

Limak Vakfı’nın sekiz yıl önce kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserini bu akşam Volkswagen Arena’da verecek. 20.30’da başlayacak Konserde, ünlü tenor Murat Karahan, lirik soprano Eleonora Buratto ve soprano Carolina López Moreno sahne alacak.

Limak Vakfı’nın sekiz yıl önce kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserini bu akşam Volkswagen Arena’da verecek. 20.30’da başlayacak Konserde, ünlü tenor Murat Karahan, lirik soprano Eleonora Buratto ve soprano Carolina López Moreno sahne alacak.

20.30’da başlayacak Konserde, ünlü tenor Murat Karahan, lirik soprano Eleonora Buratto ve soprano Carolina López Moreno sahne alacak. Orkestrayı İtalyan şef Alvise Casellati yönetecek. La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut gibi dünyanın en seçkin opera eserlerinden geniş bir repertuvar seslendirilecek.

Konserde, “Operanın Yıldızlarıyla Buluşma” konserinde popüler Türkçe ve yabancı parçalar da yer alacak. Etkinlikten elde edilen gelir Limak Vakfı’nın Türkiye’nin Mühendis Kızları projesinden faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak. Konser, 19 Şubat’ta Ankara Congresium Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak. Konser biletleri için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://www.biletix.com/etkinlik-grup/462237179/TURKIYE/tr/limak-filarmoni-orkestrasi


#Limak Vakfı
#Limak Filarmoni Orkestrası
#Volkswagen Arena

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