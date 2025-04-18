Listede Türkiye'den bir şehir de var: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

UNESCO Eski Kenti'ne sahip 'harika' bir İspanyol şehrinden, Doğu Avrupa'daki masalsı güzellikteki bir yere kadar işte dünyanın en yürünebilir şehirleri...





İSPANYA | CORDOBA

Dünya listesinde birinci sırayı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İspanyol şehri Cordoba aldı. Tarihi bir merkeze sahip olan bu şehir 26 dakikada yürüyerek gezilebiliyor.





JAPONYA | NAGASAKİ VE HİROŞİMA

Japonya'da nice acılar barındıran Nagasaki ve Hiroşima şehirleri de listedeydi. Nagasaki'nin listeye girmesinde en büyük etken ise suç oranının oldukça düşük olması. Hiroşima da yürüyerek keşfetmesi oldukça keyifli bir bölge.





İTALYA | CALABRIA

İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Calabria da 25 dakikada yürünebilecek küçük bir şehir. Ayrıca bir liman ve üniversite şehri.





MONAKO | MONTE CARLO

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monako da bulunan Monte Carlo bölgesi de yürüyüşe oldukça uygun yerlerden biri. Ortalama 38 dakikada gezilebilen şehir, lüks mağazalar, yat limanı, Prens'in Klasik Otomobil Koleksiyonu gibi turistik alanlarıyla bir rota oluşturulmasını sağlıyor.





ESTONYA | TARTU

Estonya'nın büyük şehirlerinden biri olan Tartu'nun listeye girme nedenlerinden biri nehir kenarındaki yürüyüş yolları, ayrıca temiz havasıyla dikkat çekiyor. Botanik bahçeleri, yeşil parkları huzurlu bir ortam oluşturuyor.





İTALYA | BOLZANO

Alpler'in eteklerinde bulunan Bolzano, sporcuların da uğrak bölgesi. Kaya ve doğa yürüyüşü için oldukça ideal bir yer. Ayrıca Avrupa'nın en güvenli yerlerinden biri olarak biliniyor.





BOSNA HERSEK | SARAY BOSNA

Osmanlı'dan izler taşıyan Sarajevo sadece 20 dakikada yürüyerek gezilebilen bir şehir. Şehir meydanı ve kahve kokularının eksik olmadığı mekanlarıyla başarılı bir rota çiziyor.





KANADA | VICTORIA

Listede Kuzey Amerika'dan da bir yer bulunuyor. Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki Victoria şehrinde 450'den fazla yürüyüş rotası var.





TÜRKİYE | BURSA