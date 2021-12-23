Lokal Anestezi radyo programı gündemi evlere getiriyor: ​Neşeli sesler duymak sizin de hakkınız

Gazeteci Gülcan Tezcan, televizyon programcısı Zeynep Türkoğlu ve Tvnet dış haberler editörü Selva Yeşil, Esenler Radyo’da Lokal Anestezi isimli keyifli bir program yapıyor. Her perşembe 19.00’da başlayan program, gündeme bu üç ismin gözünden bakmamızı sağlıyor.

GÜNDEMDEN HABERSİZ KALMAYIN

Lokal Anestezi’yi habercilerin kendi diliyle gündemi konuştuğu bir program olarak niteleyen Zeynep Türkoğlu, “Aslında üçümüz de haber kökenliyiz. Dolayısıyla gündem işimizin, hatta hayatımızın ayrılmaz parçası. Bununla beraber verilen ana gündemin arasına sıkışmış daha hayata değen, dokunan meselelerimiz var. Diyoruz ki gündemden habersiz kalmayalım, ama onun esiri de olmayalım. Bize ne değmişse, biz neye dokunmuşsak, kendi dilimizce onu konuşalım. Esas aynı, ama usul bize ait olsun üstelik” ifadelerini kullanıyor.

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İsmiyle müsemma bizi uyuşturan bir yönü var mı sorusuna ise şöyle cevap veriyor, “Uyuşturmak değil, bir şeyi deşerken can yakmamak asıl mesele. Hem de bütün bütün yutmayalım, lokma lokma çiğneyelim. O yüzden lokal.” Lokal Anestezi’yi dinleme gerekçesine ise “Hem gerçekçi hem samimi hem neşeli sesler duymak sizin de hakkınız” diyerek yanıt veriyor Türkoğlu.

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