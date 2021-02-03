Radyo Esenler İstanbul sokaklarında

Radyo Esenler, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel renkli bir etkinliğe imza atarak İstanbul halkıyla meydanlarda bir araya gelecek. İstanbullulara görsel bir şölen sunacak olan Radyo Esenler, etkinlik kapsamında Alem FM’den Fatih Yıldırım, Radyo D’den Hilal Özgani, Kral FM’den Gönül Dostu Şener, Polis Radyosu’ndan Didem Dede ve Medya FM’den Düş Bahçesi Ali’yi dinleyicilerle buluşturacak.
- Radyo Esenler, bu yıl 24 kategoride halk oylaması sonucunda belirlenen birbirinden değerli radyocu ve sanatçılara 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde ödüllerini takdim edecek. Halk oylaması 5 Şubat tarihine kadar www.radyonunyildizlari.com adresi üzerinden yapılabilecek. Nostaljik anons aracı ise Esenler sokaklarında dolaşarak oylama hakkında vatandaşları bilgilendirecek.
ÜNLÜ İSİMLER DESTEK VERDİ
Radyonun Yıldızları halk oylamasına ünlü isimler ve radyocular da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak destek verdi. Serdar Ortaç, Yüksek Sadakat, Merve Özbey, Soner Arıca, Aydilge, Gökçe Kırgız, Faruk K., Ekrem Düzgünoğlu ve Köksal Baba gibi isimler vatandaşları oy kullanmaya teşvik etti.