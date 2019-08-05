Hayat Mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar besliyor
AKTÜEL

Mahsur kalan kaplumbağaları vatandaşlar besliyor

İzmir Urla ilçesinde kuruyan dere yatağında mahsur kalan yüzlerce kaplumbağa, duyarlı vatandaşların ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Dere kenarında 20'ye yakın kaplumbağa ölüsü ile de karşılaştığını aktaran Mehmet Emin Polat, kaplumbağaların can çekişmesine gönlünün el vermediğini ve Balçova'dan iş çıkışı gelip kaplumbağaları beslediğini dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Mahsur kalan kaplumbağalar.
Mahsur kalan kaplumbağalar.

Balçova'da çelik kapı firmasında çalışan Mehmet Emin Polat, yaptığı açıklamada, bir kapı montajı için gittiği Urla'da Akpınar Deresi yatağının Jandarma Kavşağı bölümü yakınlarında, yüzlerce kaplumbağanın can çekiştiğini fark ettiklerini söyledi.

Kaplumbağalar vatandaşların yardımıyla yaşama tutundu.

Kuru ekmek ve balık yemiyle beslediler

Dere kenarında 20'ye yakın kaplumbağa ölüsü ile de karşılaştığını aktaran Polat, yanında çalıştığı patronuyla dere yatağına tankerle su döktüklerini, kuru ekmek ve balık yemi attıklarını aktardı.

Kaplumbağaların can çekişmesine gönlünün el vermediğini ve Balçova'dan iş çıkışı gelip kaplumbağaları beslediğini dile getiren Polat, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar da dereye kuru ekmek taşıdı. Sıcak havanın etkisiyle dere yatağına tankerle taşınan suyun buharlaşacağından ve kaplumbağaların öleceğinden endişe ettiklerini belirten vatandaşlar, kaplumbağaların daha uygun bir tatlı su kaynağına taşınması ve doğal yaşantılarına geri dönebilmeleri için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Halil Şen, söz konusu kaplumbağaların, "bataklık kaplumbağası" türünde olduğunu belirtti.

Bataklık kaplumbağalarının, tatlı sularda yaşayan yarı sucul kaplumbağalar olduğunu ifade eden Şen, tatlı su bölgelerinin bu tür kaplumbağalar için daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Ahlat'taki iç kalede 'Oğuz damgaları' bulundu
HAYAT
Ahlat'taki iç kalede 'Oğuz damgaları' bulundu

Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu
HAYAT
Eskişehir'de 5 bin yıllık iskeletler bulundu
AB mahkeme gibi hareket edemez

AB mahkeme gibi hareket edemez

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.
Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye hava sahasını kapatırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Döviz hamlesi

Döviz hamlesi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı.
Keşmir'de kriz

Keşmir'de kriz

Siyasetçiler ev hapsinde, toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, internet kesildi.
İsrail askerlerini kanser etti

İsrail askerlerini kanser etti

​Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askere teşhis konuldu.
Saat 10.00'da başladı

Saat 10.00'da başladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Enflasyon<br>rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

Temmuz'da TÜFE yüzde 1.36 arttı, yıllık 16.65 oldu.

Yargıtay'dan<br>önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Hayatını kaybeden ev kadını asgari ücretli sayıldı.

Sudan'da <br>anlaşma sağlandı

Sudan'da
anlaşma sağlandı

Geçiş döneminin detayları belli oldu.
Birinci nakil sonuçları açıklandı

Birinci nakil sonuçları açıklandı

​LGS kapsamındaki birinci esas nakil sonuçları açıklandı.
Adım adım Fenerbahçe'ye

Adım adım Fenerbahçe'ye

​3 yıllık imzayı atması an meselesi...
Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

Pencereyi kırıp yardım çığlığı attılar

​Otelde çıkan yangında 10 kişi hastanelik oldu.
Tosun Paşa <br>her an dönebilir

Tosun Paşa
her an dönebilir

Hocası "seni düşünmüyorum" dedi...
Kız kardeşini de öldürmüş

Kız kardeşini de öldürmüş

Daytona tetikçisinin kimliği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.